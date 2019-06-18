台北市長柯文哲父母親柯承發、何瑞英18日接受電台專訪，提及「柯黑大魔王」北市議員王世堅屢次槓上柯文哲，兩人言談中滿滿的不捨 ，柯爸直言「王世堅要罵就來我家罵我！」柯媽則是痛批「柯文哲跟人無冤無仇，王世堅都亂罵，上天會懲罰他！」

對於2020選情升溫，主持人詢問柯文哲是否曾提及要參加總統大選，柯媽說，柯文哲還沒跟他說過是否參選，但她自己不贊成。主持人追問原因，柯媽秒回「沒有理由！現在已經整天被罵了，以後如果更上層樓一定被罵更慘，那些罵柯文哲的人，一定是忌妒柯文哲！」

柯爸表示，還是希望柯做醫生就好，現在大家為了政權鬥爭吵吵鬧鬧， 對台灣的將來很擔心，雖然自己不贊成柯選總統，但柯文哲已經60歲了，也無法堅決反對兒子的決定。

對於柯文哲屢屢與北市議員王世堅對抗，柯爸柯媽也齊力護子，柯媽氣憤表示，「王世堅你每天做甚麼！ 請你發表一下， 柯文哲也沒跟你吵架，你卻整天亂罵柯文哲，佛祖都有看到！」

(中時 )