路透報導，多家美國公司17日在華盛頓舉行的一場聽證會上表示，除了大陸以外，它們在服裝、電子產品和其他消費品的生產地上幾乎沒有其他替代選擇，目前川普政府準備對美陸貿易中剩餘的大陸進口商品徵收25％的關稅。

美國貿易代表辦公室(USTR)週一舉行了為期七天的聽證會，徵詢美國零售商、製造商和其他企業對總統川普計劃對另外3000億美元大陸輸美商品加徵關稅的看法。

一些證人對美國貿易代表辦公室、美國商務部和其他聯邦機構的貿易官員組成的一個小組表示，從其他國家採購會增加成本，很多情況下會超過25％的關稅。

嬰兒門、兒童加高座椅和便攜式遊戲圍欄生產商Regalo International LLC總裁Mark Flannery表示，將生產轉移到越南的產品報價要比目前大陸生產的成本高50％，墨西哥的報價還要高。該公司的產品主要使用大陸製造的鋼鐵，「目前，除了中國，還沒有其他國家在生產金屬嬰兒門。」

川普於2018年9月對價值2000億美元的大陸輸美商品徵收關稅，但汽車座椅等兒童安全產品沒有被徵收關稅。不過，為了在貿易談判中向大陸施壓，美國貿易代表辦公室將這些產品重新列入清單，並將平板電視和藍牙耳機等以前沒有涉及的產品也納入其中。

這份擬議的清單包括幾乎所有的消費品，可能會對聖誕節的銷售造成沈重打擊，尤其是手機、電腦、玩具和電子產品。這份清單最早將於7月2日準備就緒，提交川普做決定。

時尚鞋類和服裝營銷公司Kenneth Cole Productions的首席執行官Marc Schneider表示，25％的關稅將抹去該公司的利潤和就業崗位。他說，在美國購買的鞋子中，有70％是由大陸生產的，因此，在質量、價格和數量上，沒有其他哪個國家能與大陸匹敵，包括印度和越南，「轉移到其他國家生產，鞋子的質量將降低，價格將提高，有百害而無一利。」

在週一聽證會前致美國貿易代表辦公室的一封信中，服裝零售商Ralph Lauren Corp(RL.N)要求將服裝和鞋類從關稅清單中移除，稱關稅上調將拉低銷售，並導致美國工人失業。

羊絨進口商Quinn Apparel的老闆Jean Kolloff表示，她反對開徵關稅更多的是因為地域原因－生產淺色羊絨的阿拉山羊只產於大陸內蒙古地區，「我們在其他國家甚至國內尋找類似種類的山羊，試圖複製這種羊毛，但沒有成功。」

關稅聽證會舉行之時正值陸美關係嚴重惡化之際，今年5月初，川普指責北京方面推翻之前做出的承諾，本來世界最大的兩個經濟體已接近達成協議，結束近一年的貿易戰。

此後，川普將價值2000億美元的中國商品關稅提高到25％。聽證會審議的3000億美元產品清單將對幾乎所有剩餘的大陸輸美產品徵收懲罰性關稅。

川普曾表示，他希望在6月28日至29日在日本舉行的20國集團(G20)領導人大阪峰會期間與大陸國家主席習近平會晤，但兩國政府都沒有證實會舉行會晤。

包括零售商百思買(BBY.N)、玩具製造商孩之寶(HAS.O)、真空吸塵器製造商iRobot(IRBT.O)、水龍頭製造商摩恩(Moen)(FBHS.N)等不同行業的公司和貿易組織的300多名代表出席了聽證會。

(中時 )