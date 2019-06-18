管中閔今天在臉書上分享台中市上石國小老師和學童贈送的禮物，包括橡皮筋、多色原子筆，以及老師和學童寫的小卡片。（翻攝管中閔臉書）

台大校長管中閔今在臉書發文。（翻攝管中閔臉書）

台大校長管中閔經歷卡管拔管風波後，監察院最近仍以管中閔擔任政務官期間為媒體寫社論為由移送公懲會，將於7月2日開庭。管中閔今在臉書分享台中市上石國小老師和學童贈送的橡皮筋等2禮物，主要是提醒他要有靭性及彈性，感動的說，「覺得世界都明亮起來了。臺灣可以如此單純美好」。

台中市上石國小老師和小六學童曾於今年3月寫了一封信給管中閔，請教台灣經濟問題，獲得管中閔親自回文，為「滿滿四張」A4回信，讓師生感動不已，決定送管中閔這兩樣禮物。

管中閔今天在臉書上分享台中市上石國小老師和小六學童贈送的禮物，包括橡皮筋、多色原子筆，以及老師和學童寫的小卡片，其中一張上面寫著「我要送你橡皮筋，它代表的意義是：提醒您保持靭性和彈性，每件事都能完成，祝您萬事如意」，另一張寫著「我要送您多色原子筆，它代表的意義是：讓您的生活更五顏六色」。這讓管中閔感動，發文說，覺得世界都明亮起來了。臺灣可以如此單純美好。

儘管管中閔未在臉書上談及卡管拔管事件、公懲會開庭之事，上石國小老師及學童贈禮和和卡片，也未提卡管拔管事件、公懲會開庭之事，但橡皮筋和多色原子筆的禮物， 寓意很深。網友紛留言說，「好有寓意的禮物!! 很棒!!」、「單純的關懷，暖心的回饋。這是人與人之間的美好」還有網友為管中閔加油，還說「不到最後一日，弦歌不輟！」。

(中時電子報)