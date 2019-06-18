交通部修正《汽車運輸業管理規則》，預計10月9日起正式上路，屆時Uber司機若繼續與租賃車行合作，就須以小時作為起租單位，否則可對租賃業者處以9000元到9萬元罰鍰。交通部指出，只要求Uber人車合法，正在研議「協議費率」。網路叫車平台自救會則質疑，交通部回頭「裝好人」，但所謂的鬆綁費率實施辦法沒有具體方案，額外的費用又該由誰負責？

交通部政務次長王國材表示，只要求Uber司機人車合法，包括將車牌從白底黑字，改為白底紅字，與考取計程車駕駛人執業登記證，將在6月到9月辦理37場計程車登記證考試，約可吸收1萬名以上考生報考，今日已於木柵辦理第一場考試。

王國材指出，Uber司機轉型後，轉換的規費1250元將由交通部吸收，也不需繳納每年1萬8000元的牌照稅與氣燃費。針對大眾最關心的費率部分，交通部也正在研議「協議費率」，就是事前計費加上浮動費率，讓網約車相關平台一同適用。

對此，網路叫車平台自救會肯定交通部鬆動態度，但多元計程車方案問題多，交通部仍不思考網友多元小客車的立法，公告修法期間也不採納司機意見，遭到社會大眾反彈後，現在又回頭「裝好人」說要給予幫助，痛批是「選票的奴役」。

自救會說，交通部雖說願意鬆綁費率，但細節與實施辦法都還是一場空，自救會提出多項質疑，包括Uber司機轉車對平台的選項何在？與租賃業者的關係如何清理？最重要的是，額外增加的費用又該由誰處理？

Uber則表示，正面看待交通部對大眾和駕駛權益、鬆綁費率、以及希望科技和創新服務續留台灣的回應，找到雙贏的解方是可行的，但是需要更進一步，且透明、實質的討論細節方能達成，期盼交通部能盡快邀請深受103-1新規影響的 Uber、代雇駕駛、租賃車行一起開會議定具體行動和時程表。

(中時 )