許多人誤以為運動後就該喝大量的運動飲料，甚至天氣熱、沒運動時也猛灌。醫師表示，沒流汗或短時間的輕度運動，其實不須喝運動飲料，否則可能反而攝取過多的鹽分及糖分！

《Fooding台灣好食材》報導，台北市立聯合醫院林森中醫院區家庭醫學科醫師鄭玠豪表示，夏季天氣熱，人體每天約流失2.5公升的水分，若大量流汗，體內的鈉離子也會流失，大量補充水分反而會稀釋血液中的鈉離子。

若長時間大量流汗，喝含有葡萄糖、果糖的電解質飲料，比礦泉水或一般飲料更能達到補水效果，但鄭玠豪強調，運動飲料需在長時間運動、大量流汗後飲用，不建議當開水喝，以免身體攝入過多鹽分及糖分。若只是短時間流汗，適量飲水可補足流失的水分，身體也會自動調節鈉離子平衡。

鄭玠豪建議，大家可以自己動手做運動飲料，在1公升的飲水中加入1~2克的食鹽及40克砂糖混合均勻即可，並且運動後飲用，更能達到補水的效果。

(中時電子報)