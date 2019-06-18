高雄市長韓國瑜昨赴立法院，與前立法院長王金平上演「王韓會」後，王今日受訪又表示，鴻海董事長郭台銘昨晚、今早都來要求見面，「我說好，但還沒給他時間，今天一定會給」。幕僚則透露，雙方昨天、今天都有聯繫，「郭王會」將公開進行，而事實上郭、王兩人也經常在通電話、進行溝通。

王金平今受訪談及昨日「王韓會」，表示雙方談公事而已，在那裡要談私下事情也不太對；被問及原本想與韓聊什麼私事、是否有關2020？他則說，非高雄市公務，都可能談起，也還有很多其他私事可以聊。王並提及，因為韓國瑜昨日這麼做，導致郭台銘昨晚、今早都來要求見面。

王進一步說，郭台銘的幕僚來表達，因為韓國瑜來見面，所以郭也要見，「但是不是他（郭）的意思我不清楚」，時間則是說今、明兩天，但還要看看自己的時間。

媒體追問，未來是否可能再安排「王韓會」？王金平說，自己不會主動跟韓約，但韓如果要來拜會，當然會接受，「任何初選參選人來我都接受，像明天我也跟周錫瑋談好，要在關西一所農場進行直播」。

王辦幕僚則透露，與郭台銘方面昨天、今天都有聯繫，「郭王會」將全程公開，也會事先對外發布消息，而王、郭其實也經常在通電話、溝通，但會面時要談的議題仍在聯繫溝通中，若是討論「國政願景電視發表會」的內容也還不錯，預計會在電視發表會前（本週）會面。

(中時 )