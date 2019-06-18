針對民調始終排行黨內老三，前新北市長朱立倫（右）今（18）日到瑞芳騎鐵道自行車時表示，他們3位主將都能贏過蔡英文總統與台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

前新北市長朱立倫今表示，最新民調顯示他雖排黨內第三，但無論對蔡或三腳督，都可略為領先，且國民黨內三位主將都能贏蔡。打臉上周民進黨公布初選民調顯示，蔡大勝柯、韓的結果。

朱立倫今日在瑞芳表示，現在還是勢均力敵，但國民黨3位主將(指韓、郭、朱)都能更強，並超越民進黨等競爭對手，希望未來這幾周，能有個公公平平、快快樂樂的初選，讓民眾覺得國民黨更好，讓藍軍更支持他們幾位主將，大家都能贏。

朱立倫昨（17）日才去過雲林，今日柯文哲也跟上腳步去了雲林，朱對此表示，台灣是屬於大家的，任何地方都隨時歡迎，就像也隨時歡迎柯來到新北，他也每天都在台北，不管去雲林、台南、嘉義，大家都可以去。

針對《公投法》昨日修法通過，只能2年辦1次，與大選脫鉤，朱則表示，昨天是台灣民主黑暗大倒退的一天，民進黨做這樣傷害台灣民主的大倒退做法，台灣未來還想透過公投通過的機會，是微乎其微，如果他們能夠當選、重新執政，他一定把公投還給全民，並修改惡法。

(中時 )