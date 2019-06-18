愛妻百字文原諒偷腥 阿翔今下午2點開記者會 12:252019/06/18 中時電子報 蘇士亨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「浩角翔起」成員阿翔下午召開記者會，重新交代婚外情一事。(圖/外景小公主- 謝忻的粉絲團、Out Of Control 媽咪Grace臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「浩角翔起」成員阿翔和謝忻路上激吻，因此爆出婚外情，雖然第一時間阿翔召開記者會道歉，並強調與謝忻僅是「朋友關係」，但仍遭外界痛批毫無誠意可言，因此和時代創藝公司協議後，決定將下午2點舉行記者會說明。 阿翔和謝忻爆出不倫戀，事隔六天老婆Grace首度正面回應，雖然臉書806字道出無比心痛，但最後仍選擇原諒偷腥的丈夫，而今天記者會阿翔將再度把始末交代清楚，不過當事者之一的謝忻將不會出席。 (中時電子報) #阿翔 #謝忻 也許您會感興趣 推薦閱讀 邊罵邊看！阿翔3節目收視穩定 《大集合》仍居冠 15:482019/06/17 娛樂 阿翔妻心碎PO文救了他！揭大老婆原諒出軌尪5大理由 17:302019/06/17 娛樂 阿翔偷吃…為何小三都比正宮醜？徵信業者爆真相 18:282019/06/17 娛樂 娛樂熱門新聞 資深歌手江明學 租屋處自殺身亡 - 娛樂 江明學昔吸毒被逮怒嗆媒體？友人曝鼻酸原因 - 娛樂 阿翔老婆PO文選擇原諒 謝忻回應了 - 娛樂 江明學臉書最後發文 嘆訊息被冷回「令人不舒服」 - 娛樂 獨／曾邀江明學到燒肉店打工 葛蕾泣不成聲：他有他的驕傲 - 新聞 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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