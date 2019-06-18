「浩角翔起」成員阿翔和謝忻路上激吻，因此爆出婚外情，雖然第一時間阿翔召開記者會道歉，並強調與謝忻僅是「朋友關係」，但仍遭外界痛批毫無誠意可言，因此和時代創藝公司協議後，決定將下午2點舉行記者會說明。

阿翔和謝忻爆出不倫戀，事隔六天老婆Grace首度正面回應，雖然臉書806字道出無比心痛，但最後仍選擇原諒偷腥的丈夫，而今天記者會阿翔將再度把始末交代清楚，不過當事者之一的謝忻將不會出席。

(中時電子報)