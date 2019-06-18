57歲的歌手江明學今（18日）被發現在租屋處輕生身亡，震驚各界！曾考取街頭藝人證照、經常在淡水捷運站駐唱的他，去年初曾被發現在台北東區、華視附近的燒肉店當打工仔，當初找他到燒肉店打工幫忙的藝人葛蕾，人在泰國接到消息，難過得泣不成聲，表示「我也不知道能說什麼了」。

葛蕾說，她與江明學認識20多年，因為有共同朋友所以偶有往來，她當初與朋友合資開燒店時，因為合作夥伴也是江幾十年的朋友，大家就主動問他有沒有興趣、請他到店裡幫忙，「我們主要是希望他生活圈大一點，他當時也很開心。他本來就是做part-time，覺得好玩」。不過後來他在燒肉店兼職新聞曝光後，找他上節目的機會多了，他可能有其他規劃就離職了。

江明學是否不會向朋友求援？葛蕾坦言，江明學的朋友不是特別多，他是獅子座，「他有他的驕傲」，加上她一直在忙著拍戲，比較少主動跟朋友聯絡，平常也只有逢年過節、生日時會傳個簡訊祝福，所以他離開店裡後，已很久沒有再見到他了。她後來想想，可能去年吸毒被抓對他來說是很大的打擊，也影響到人家找他工作。葛蕾昨天才結束上海工作，飛到曼谷度假，一早就接到噩耗，讓她難過不已。

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