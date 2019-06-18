6月17日22時55分，四川省宜賓市長寧縣發生6.0級地震。最新統計顯示，地震已造成12人死亡，134人受傷，並造成部分房屋、道路、電力、通訊等設施受損。目前，應急管理部已啟動應急響應，交通、通訊、醫療等相關部門也已緊急趕赴災區，開展相關工作。

根據四川省應急管理廳公佈的最新消息，截至6月18日8時35分，地震已造成12人死亡，受傷134人。此外，長寧縣已成功救出14名被困群眾。地震還造成部分房屋、道路、電力、通訊等設施受損。

6級地震發生後，餘震不斷。根據中國地震台網監測，截至6月18日8時整，共記錄到2.0級及以上餘震62次，其中5.0-5.9級2次，4.0-4.9級3次，3.0-3.9級10次，2.0-2.9級47次，目前最大餘震5.3級。

據悉，此次地震的震中位於長寧雙河鎮，處於四川南部，構造上位於相對穩定的華南塊體(揚子准地台)內，震區100千米範圍內地表無大規模區域性活動斷裂。

對於此前網上流傳的該區域還將發生更大震級的地震的謠言，四川省地震局專家杜方回應，該區域發生更大規模地震的可能性不大。

(旺報 )