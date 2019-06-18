梅伊會見胡春華 提及香港反送中修法示威 12:332019/06/18 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院副總理胡春華，與英國財政大臣夏文達在倫敦共同主持第十次中英經濟財金對話，並與英國首相梅伊會晤。英國首相府發言人表示，梅伊與胡春華談及香港連日來出現的反對修訂《逃犯條例》示威。 香港東網報導，英國首相府發言人稱，梅伊提及香港近日的示威時，強調尊重《中英聯合聲明》中列明保障港人權利及自由的必要性。 而在這次經濟財金對話中，陸英雙方圍繞宏觀經濟形勢及全球經濟治理、貿易投資與大項目合作、金融改革與金融市場發展、戰略性與新領域合作等議題進行交流，達成69項互利共贏成果。 (中時 ) #經濟 #英國 #梅伊 #香港 #英國首相 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》「新債王」岡拉克：美1年內衰退機率增，Fed最快7月降息 14:322019/06/14 財經 貿戰影響 台今年GDP成長率2.08％ 19:572019/06/14 財經 美提涉港案 陸批粗暴干涉內政 04:102019/06/15 兩岸要聞 不滿干涉香港修例 北京召喚美駐華官員 16:172019/06/15 國際 除非局勢升溫 美不考慮修香港政策法 04:102019/06/16 兩岸要聞 陸外交部：堅定支持林鄭月娥 媒體勿煽風點火 14:522019/06/17 兩岸 聲援反送中 立院聲明：譴責港府武力待民 17:162019/06/17 政治 民進黨市議員要求「撐香港、顧台灣」 盧秀燕：香港加油、就是撐香港 17:492019/06/17 政治 工商社論》香港金融中心維穩的重要 04:102019/06/18 財經要聞 梅伊與胡春華會晤 提「反送中」條例 12:092019/06/18 國際 兩岸熱門新聞 四川強震 賓館倒塌 高速公路封閉 - 兩岸 - 旺報 四川6.0地震11死 震感10餘秒有房舍倒塌 - 兩岸 陸四川長寧地震12小時：12人死亡百餘人受傷 - 兩岸 - 旺報 四川宜賓地震出現餘震 已12死125傷 - 兩岸 - 中時 四川長寧地震共造成11人死亡、123人受傷 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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