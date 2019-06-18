大陸國務院副總理胡春華，與英國財政大臣夏文達在倫敦共同主持第十次中英經濟財金對話，並與英國首相梅伊會晤。英國首相府發言人表示，梅伊與胡春華談及香港連日來出現的反對修訂《逃犯條例》示威。

香港東網報導，英國首相府發言人稱，梅伊提及香港近日的示威時，強調尊重《中英聯合聲明》中列明保障港人權利及自由的必要性。

而在這次經濟財金對話中，陸英雙方圍繞宏觀經濟形勢及全球經濟治理、貿易投資與大項目合作、金融改革與金融市場發展、戰略性與新領域合作等議題進行交流，達成69項互利共贏成果。

(中時 )