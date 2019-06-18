高雄市長韓國瑜昨突拜會前立法院長王金平疑沒有事先知會惹議？韓18日受訪表示，為爭取中央補助，北上拜會高雄區域立委，由於臨時就沒有事前通知，王是高雄、台灣的政界大老，更一定要去；韓強調，王每天笑臉迎人，就像是彌勒佛，很多人去拜訪王，都會讓人感覺賓至如歸。

韓國瑜指出，國民黨立委建議為爭取中央對高雄的補助和防疫經費，可在立院臨時會來拜會黨團、立委，他覺得這很有道理，所以就親身趕赴，他除拜會國民黨團，也拜會高雄區域9席立委，當然王院長是高雄政界大老，也是台灣政界大老，一定要去拜訪。

韓說，由於都是臨時，沒事前通知，所以對院長感到很抱歉，當時心想應見不到院長本人，和院長祕書見個面、傳遞請安之意，沒想到院長出面接待，雙方聊了10分鐘左右，過程也聊得很愉快，也都是老長官、老朋友。

對於行政院長蘇貞昌稱韓所言是政治口水，韓回嗆，他參加行政院會去設計我這才是政治口水。綠營議員對韓第2預備金短短1個半月怎花用這麼快？韓說，很多是有苦難言，像林園需要捷運，光是向中央申請800萬元做評估報告，中央不給，只能自己出；還有花6500萬元清溝渠，才知道水溝裡淤塞多嚴重，清出來這些，到時公布照片給市民看，會驚嚇到。

韓指出，「前朝市長說我有預備金怎不用，今就有綠營議員指責我們預備金怎麼亂用」；韓強調，該做的一定要去做。另對於公投法爭議？韓表示，公投法修這麼就，民進黨既然還開倒車、緊縮，民進黨真的要多傾聽民意。

(中時 )