受四川宜賓地震影響，今日由昆明開往成都東G2884次、G2890次，昆明開往重慶西的G2868次、G2870次、G2880次、G2882次停運。6月19日，昆明開往成都東G2884次，昆明開往重慶西的G2876次、G2882次繼續停運。

6月17日，四川省宜賓市長寧縣附近發生地震後，餘震持續不斷。18日長寧縣再次發生5.3級餘震，成渝高鐵、渝貴鐵路、成貴鐵路、滬蓉鐵路、滬昆高鐵西段沿線及部分車站均有不同程度震感。

(旺報 )