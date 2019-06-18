受宜賓地震影響 昆明至成都、重慶6趟高鐵停運 12:342019/06/18 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受四川宜賓地震影響，今日由昆明開往成都東G2884次、G2890次，昆明開往重慶西的G2868次、G2870次、G2880次、G2882次停運。6月19日，昆明開往成都東G2884次，昆明開往重慶西的G2876次、G2882次繼續停運。 6月17日，四川省宜賓市長寧縣附近發生地震後，餘震持續不斷。18日長寧縣再次發生5.3級餘震，成渝高鐵、渝貴鐵路、成貴鐵路、滬蓉鐵路、滬昆高鐵西段沿線及部分車站均有不同程度震感。 (旺報 ) #昆明 #高鐵 #成都 #重慶 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 2019成都全球創交會成果豐碩 04:092019/06/14 焦點新聞 成都發布第二批 城市機會清單 04:092019/06/14 焦點新聞 2019成都武侯祠三國季 啟幕 04:092019/06/14 焦點新聞 蓉台兩岸青年大學生交流夏令營 報名 04:092019/06/15 企業經營 紐西蘭東北群島爆7.4強震 海嘯警報解除 08:022019/06/16 國際 金小胖又核試？大陸：碎石場爆破作業啦 22:522019/06/17 兩岸 四川6.0地震11死 震感10餘秒有房舍倒塌 23:232019/06/17 兩岸 鮮肉司機側臉殺爆紅 女乘客戀愛了 11:092019/06/18 日常 四川6.0強震 觀光局：尚無國人受困傷亡 11:452019/06/18 生活 四川宜賓地震出現餘震 已12死125傷 12:082019/06/18 兩岸 兩岸熱門新聞 四川強震 賓館倒塌 高速公路封閉 - 兩岸 - 旺報 四川6.0地震11死 震感10餘秒有房舍倒塌 - 兩岸 陸四川長寧地震12小時：12人死亡百餘人受傷 - 兩岸 - 旺報 四川宜賓地震出現餘震 已12死125傷 - 兩岸 - 中時 四川長寧地震共造成11人死亡、123人受傷 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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