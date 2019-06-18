日據時期的台灣女高音林氏好，是一名勇於向命運抗爭的新時代女性。台南市家齊高中語文實驗班高二學生，最近在台灣文學館文學體驗教室公演「紅鶯之鳴：聲．動―林氏好」，演繹林氏好如何從一位溫婉的教師踏上為台灣發聲之路，蛻變為激勵人心的聲樂藝術家。

由文化部指導、台文館主辦的台灣文學運動發展史系譜暨圖層建置計畫（1920-1970）梳理台灣新文學運動，特別結合家齊高中高二語文實驗班學生，以戲劇演繹再創作林氏好的生命故事。林氏好生前曾提及自己的抱負是「我要努力使台灣歌能得進出於世界」，並致力於推動台語歌謠，此一精神感動家齊師生投入戲劇製作與演出，整齣戲細述日據時期參與台灣文化協會的盧丙丁與林氏好之間，互相依持的濃烈情感，以及林氏好展現女性自覺、透過歌聲傳遞人性的堅定與與勇氣。

演後座談時，資深劇評家楊美英得知家齊劇組在不到1個月的時間內，完成這齣戲的製作，驚呼連連。台南大學戲劇系教授也是家齊傑出校友的許瑞芳則感動表示，語文實驗班的學弟妹，以戲劇重演、再現這位新時代女性的故事，且全程使用台語，顯見語文實驗的精神體現在台語的使用與傳承，不是非得使用英文或其他外國語。

戲劇指導老師吳庭如表示，與這群17歲的高中生們一同編創、激盪舞台創意，是前所未有的共學體驗。整齣戲最特別之處，莫過於以蟲膠唱盤的意象，融入歌隊的迴旋歌舞，演唱林氏好經典曲目，包含「紅鶯之鳴」、「離別詩」、「咱台灣」等曲目；首尾則置入現代高中生想讀戲劇系卻遭家人反對的生命困境，呼應劇中一句經典台詞：「想要有所改變，就要有所行動！」，引領觀眾同理與共感跨越時空藩籬的反抗精神。

(中時 )