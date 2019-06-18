高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，不僅成功翻轉高雄20年執政，更可望帶領國民黨重返執政；「韓家軍」們，不僅各場挺韓大會不辭辛勞現身力挺，更喊出「非韓不投」口號。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉認為，這就像歷史故事重演，種種發展，更有如《後宮甄嬛傳》裡年羹堯進京情形。

胡幼偉在臉書發文，指出歷史會有些重複出現的規則，直言「還記得年羹堯的故事吧？」表示年大將軍為雍正打出西北大捷，成第一功臣，朝廷雖重賞然「功高震主」的問題亦隨之浮現。

胡幼偉寫道：「電視劇是這麼演的。凱旋回京時，年某的表現，被說成是有些恃寵而驕；年家軍也只聽年羹堯的命令做動作。這就犯了宮廷政治的忌諱。埋下年某被幹掉的伏筆。怎麼樣，這故事跟現如今韓大將軍與韓家軍的處境是不是有點像？」

此外，胡幼偉進一步指出，當去年九合一大選時韓國瑜成第一功臣，在韓粉力拱選總統後，有人認為韓有「狼子野心」想「進京稱王」，因此朝中趕緊加封郭某為「榮譽大將軍」，並要韓與其比武，勝出方能出征2020。

胡幼偉寫道：「老韓不滿，唸了朝廷兩句『權貴熱衷密室協商…』這下不得了，平時專門嚼舌根、先前捧韓為第一功臣的御史們馬上參韓大人一筆，說他功高震主、不除之，必成朝廷心腹大患！」不僅如此，「此時，韓家軍又高喊『非韓不投』，唯韓大將軍命令是從，朝廷裡一幫臣子，更是堅定了『去韓』決心。否則，天下盡歸韓家軍矣，那還得了？於是，戰爭場面，突然從外鬥變成了內鬥！」

最後，胡幼偉感嘆：「親者痛、仇者快，又有何用？」

(中時電子報)