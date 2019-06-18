成功大學與國研院共同合作，歷經5年研究發現，奈米薑黃素可治罕病「慢性肉芽腫」。（李侑珊攝）

慢性肉芽腫病是一種先天免疫缺損疾病，在國內發生率約20萬分之1，嚴重者可能危及生命安全，目前並無藥物可治癒，國家實驗研究院與成功大學合作，將薑黃素改造為奈米化與導向性藥物，經動物實驗發現可恢復基因突變所造成的免疫功能缺失，這項治療方式有很大潛力可應用在病患身上，為未來個人化醫療帶來嶄新契機。

在科技部支持下，國研院國家實驗動物中心與成功大學醫學院合聘教授謝奇璋，與科技部次長、成大醫學院教授謝達斌合作，開發「導向性奈米藥物」全新療法。

謝奇璋表示，慢性肉芽腫病不只是先天免疫缺損疾病，也被政府公告列為罕見疾病，主要是基因突變造成白血球功能異常，抵抗細菌感染的能力減弱，患者通常在嬰兒期發病，在身體任何一個部位可能出現反覆性感染，或因感染導致肉芽腫膿瘍，但目前無藥可治，只能仰賴長期施打干擾素預防感染或骨髓移植。由於欠缺有效治療方式，病患罹病，在嬰幼兒期死亡率極高。

謝奇璋說，慢性肉芽腫病的治療方式，目前只能施打預防性抗生素，每個月要幾萬元，一年就要數十萬元，研究團隊希望以「簡單、安全」方式治好這種罕見疾病，故團隊歷經5年努力，運用薑黃素調節免疫細胞蛋白質功能的特性，以薑黃素作為新療法主角，但薑黃素的人體吸收率差，故團隊運用生物技術，將傳統薑黃素改造為奈米化、具導向性的藥物。

為驗證新療效的有效性，謝奇璋和國研院動物中心基因改造團隊合作，利用可完全模擬慢性肉芽腫病患的基因改造鼠進行試驗，發現導向性奈米薑黃素可以顯著提高罹病小鼠清除細菌感染能力，成功在動物體內恢復基因突變所造成的免疫功能缺失。

謝奇璋指出，這種治療方式在2年內進入人體實驗，未來有很大潛力可應用在病患身上，希望5年內可達到目標，也為未來個人化醫療帶來嶄新契機，但治療費用多寡，目前還很難預估。

(旺報 )