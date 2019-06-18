補充益生菌，可讓腸道健康，提升免疫力，但補充時間及方式，會大大影響其吸收效果。有健康網站整理出補充益生菌常見5大NG吃法，像是在不對的時間、和錯誤的食物一起吃，或是藥物干擾等，都會降低其活性、效果。

據健康網站《HEHO》報導，腸道菌對健康扮演重要角色，腸道裡有多達500~1000種細菌，大致可分為「好菌」和「壞菌」兩大類，當環境不佳、沒有足夠的好菌進駐，腸道壞菌便會滋生病原體，反之，益生菌多則可幫助維持腸道黏膜健康、改善消化促進腸蠕動、提升免疫力，網站表示，益生菌要留住才有效，提醒民眾避開錯誤方式，並整理出以下常見5大NG吃法：

1.用熱水泡來吃

因為益生菌不耐高溫，一碰到高溫就會被抑制活性，喪失原本的功能。

2.不對的時間吃

益生菌能否順利到達腸道，胃酸是最重要關鍵，因大部分的益生菌都不耐酸，研究顯示，在飯前30分鐘，或是跟著三餐一起服用，能提高益生菌在腸道內的存活率，是最佳的服用時間。

3.與不對的食物一起吃

若和含糖飲料、果汁、咖啡、汽水等飲品一起吃，會降低益生菌的活性，另外，和油炸食物一起吃，不只會降低活性，更是有可能讓加工肉類中所含的亞硝酸鹽，變成具有致癌性的亞硝酸胺。

4.和抗生素一起吃

抗生素作用就是抑制細菌生長，所以也會影響益生菌的存活，建議若是正在服用抗生素的期間，在攝取益生菌時要和抗生素相隔2小時以上，以減少干擾。

5. 吃越多越好

長期攝取過量益生菌，有可能會造成細菌抗藥性過強、代謝失調等問題出現，所以補充益生菌請遵照產品的指示服用。

(中時電子報)