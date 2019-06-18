江明學去年9月上廣播節目。取自臉書

江明學結束57歲的人生，令人不勝唏噓。資料照

江明學去年9月爆出吸毒一事後，外界都連絡不上江明學，和江明學認識10多年的陳凱倫在臉書發文鼓勵他，他主動聯繫陳凱倫。陳凱倫後來邀江明學上他的廣播節目《嘎巴輕鬆Bar》，江明學在節目中說了許多真心話，包括以前的夢想直到當街頭藝人的心路歷程。陳凱倫今(18日)早聽聞江明學輕生十分錯愕與難過，「一定是一念之差，他不是要讓自己跌入深淵的人，我早上正準備主持甄珍新書簽名會的資料，聽到這消息，真是一喜一憂」。

陳凱倫和江明學最後一通電話是在過年前，江主動打給他提到上廣播節目的事，陳凱倫說：「他很貼心，告訴我說如果電視台長官有意見就告訴他」，陳凱倫要江明學放心，等他忙完論文報告就安排他上節目，「去年來上節目時，他有點落寞，個性也好強，他說不後悔出道，只是感覺這圈子太現實，冷暖太明顯，我這陣子忙得沒和他通話，他一定是苦到極點了，本來想這週四論文交完就找他，沒想到等記得要聯繫就變遺憾」。

陳凱倫表示，江明學去年經歷那事件後，有點憂心喪志，年前曾在電話中對他說「都沒有尾牙活動找他」。江曾跟他說最早當街頭藝人時，街頭賺的錢比電視台還多，他苦幹實幹，因他拉的下臉，連崔苔菁都曾去捧場鼓勵2次。陳凱倫也透露江明學是感恩的人，他在東區當街頭藝人，陳凱倫的太太有次經過放了500元在打賞箱裡，江明學一直感激在心，「他還打來要我轉告太太非常感謝，他會記在心裡」。

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(中時 )