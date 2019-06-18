高雄市長韓國瑜日前出席行政院會，不料會後行政院長蘇貞昌竟在個人臉書PO出經後製、剪輯的影片，引發爭議。國民黨團今召開記者會，直指影片中所有鏡頭都是針對性、設計過的，痛批蘇貞昌公器私用，已變成整天在作秀、偷拍的「蘇導」，打擊、抹黑可能將代表國民黨參選2020的總統候選人，作法拙劣、低級，要求蘇向全民道歉、更要向韓國瑜道歉。

總召曾銘宗指出，行政院是政府最高行政機關，一切作為應是各級機關表率，竟刻意側錄、剪輯後製行政院會影片，公布在蘇的個人臉書上，公開批評、指責在野黨院轄市長的建言，如此一來往後在野黨的六都市長誰還會參加院會？誰還敢向政院建言、爭取經費？黨團認為蘇的作法極為不當，給予最嚴厲的譴責。

曾接著強調，行政院未能依法行政、濫用公權力，已是對所有行政機關做出最壞的示範，且故意打壓韓國瑜，令人懷疑行政院已淪為民進黨的附隨組織、競選總部，要求行政院停止這些誇張的行徑、違法的作為。

書記長吳志揚則表示，行政院長是最高行政首長，應該花最多精神在施政上，但現在看來院長真的有在做事嗎？還是已經變成一位整天在作秀、又喜歡偷拍的「蘇導」？

吳志揚也質疑，這段院會影片除了蘇貞昌說話、裁示，以及韓國瑜低頭的畫面外，難道沒有其他官員發言？且行政院對外發布院會影片，是否有相關資訊揭露的規範？顯然所有拍攝鏡頭都是針對性、設計過的，為打擊在野黨，並顯露蘇貞昌比韓國瑜更關心高雄的假象，比促轉會「東廠」還可惡，蘇應立刻向全國民眾、韓國瑜道歉。

副書記童惠珍也說，蘇貞昌把院會影片側拍、剪輯、後製後於臉書上公布，把行政院長的格局做小；且接下來越接近總統大選，公器私用的例子會越來越多，用政府資源打壓國民黨的總統、立委候選人，是民進黨一慣手法，呼籲蘇貞昌向全民及韓國瑜道歉，這樣的作為沒格調、太沒品了。

(中時 )