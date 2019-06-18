美國總統川普競選2020連任造勢活動18日才剛開跑，日前陣營內部所做的民調卻顯示川普在幾個關鍵搖擺州落後民主黨死對頭拜登（Joe Biden），數據還遭外洩，令他大動肝火；無獨有偶，他最愛的福斯新聞16日公布類似民調結果，數據顯示川普支持率大幅落後拜登10個百分點，同時也落後另外4名民主黨候選人，川普為此酸福斯新聞怪怪的。

美國福斯新聞（Fox News）16日公布一項民調，民主黨總統初選候選人拜登以支持率49%對上39%、10個百分點之差領先川普，民主黨另一位候選人、資深聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）則以49%比40%，領先川普9個百分點；此外，參議員華倫（Elizabeth Warren）、賀錦麗（Kamala Harris）、印第安納州南本德市（South Bend）市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）3位民主黨候選人獲得的支持也都高於川普，只是他們和川普的差距都在誤差範圍3%之內。

針對最青睞的福斯新聞也公布不利於他的民調一事，川普18日晚在推特發文坦承整件事很奇怪，他說，「福斯新聞的民調總是不看好我，上次和希拉蕊的民調比較也是一樣，福斯內部有奇怪的事在發生。」他說他的陣營所做的民調指出他在17個搖擺州都領先。

.@FoxNews Polls are always bad for me. They were against Crooked Hillary also. Something weird going on at Fox. Our polls show us leading in all 17 Swing States. For the record, I didn’t spend 30 hours with @abcnews, but rather a tiny fraction of that. More Fake News @BretBaier — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 17, 2019

儘管民調數據不樂觀，不過福斯新聞仍在內文稱川普目前處境不差，甚至比4年前還要好，2015年前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）和川普競逐總統寶座時，當時希拉蕊民調支持率大贏川普17%。

共和黨民調專家蕭（Daron Shaw）表示，儘管川普目前的處境不如預期，但是他在這個位置上，當民主黨人還在廝殺爭取選民支持、而媒體目光也在那邊時，川普有足夠機會來建構對他的支持。

福斯這份民調還顯示高達70%親民主黨受訪者看重領導人的道德觀，相較之下僅有48%共和黨支持者看重這項特質。如果在政策能否反映選民意見、有高度道德觀2項特質之間來決定是否支持特定候選人，民主黨支持者較看重道德感，共和黨支持者則幾乎一面倒，以42%差距較看重候選人政策能否反映民意。

這項民調是在6月9日至12日進行，抽樣誤差在正負3%之內。

(中時電子報)