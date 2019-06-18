陳偉殷前日登板好投之後，18日卻很倒楣，他7局上登板，8局上無失分退場，留下兩位跑者。接手的布萊斯(Austin Brice)被敲全壘打，於是其中兩分算在殷仔頭上，總計1.0局失2分。這一切還是因為總教練麥汀利(Don Mattingly)大玩守備佈陣，莫名其妙讓紅雀卡本特(Matt Carpenter)上壘的緣故。

8局上，馬林魚為提防卡本特(右打者)拉打，把防線全部右移，三壘手站陳偉殷後面，二壘手和游擊手退到了外野。卡本特兩好球時打出必死的一壘方向內滾，但馬林魚紅土區居然沒人守備，被卡本特溜上一壘。接著狄揚(Paul DeJong)逮到殷仔偏高的滑球擊成一壘安打，麥總就走上去換掉殷仔了。

布萊斯登板後奮力解決兩人，不慎被佛勒(Dexter Fowler)轟出右外野3分炮，讓陳偉殷成為守備佈陣的受害者。技術上來說，陳只是被敲1支一壘打就多出2分自責分了。

The Marlins shifted Matt Carpenter as so many teams do.



Carpenter dropped a bunt toward the left side, saw this, and cruised into second with a double. pic.twitter.com/167lgJync8 — Andrew Simon (@AndrewSimonMLB) 2019年6月18日

受害者不單是陳偉殷，馬林魚先發投手赫南德茲(Elieser Hernandez)第5局被卡本特一支短打點到三壘方向，守備佈陣導致三壘大唱空城，投手赫南德茲只好自己衝去撿球。卡本特老實不客氣，一口氣跑到二壘，成為觸擊的二壘打。接著狄揚打成高飛球，兩野手相撞漏接，然後卡本特就回來得分了，赫南德茲簡直無言。

其實麥總到底在幹什麼呢？他處心積慮佈防阻止卡本特(打擊率0.218)拉打到右側，結果卡本特今日1次三振、1次全壘打、1次左邊觸擊上壘、1次右邊內滾上壘，完全沒被佈陣逮到，還趁亂多打了兩安，莫名其妙繳出「猛打賞」。

卡本特說：「每當對手這樣佈陣，並且沒滿兩好球的時候，我百分之百會用短打破解。」或許其他球隊也喜歡這樣佈陣，但是卡本特5局上觸擊得逞之後，麥總8局上仍沒改回正常防線。紅雀終場以5-0擊敗馬林魚。麥總玩興大發的結果是害赫南德茲苦吞敗投，連累陳偉殷的自責分率升到7.39。

(中時電子報)