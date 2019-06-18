基隆城際轉運站今（18）日動工，屆時完工後，就可將基隆海洋城市的新風貌展現在國人眼前。（基隆市政府提供）

基隆城際轉運站今（18）日動工，屆時完工後，就可將基隆海洋城市的新風貌展現在國人眼前。（基隆市政府提供）

基隆城際轉運站今（18）日動工，屆時完工後，就可將基隆海洋城市的新風貌展現在國人眼前。（基隆市政府提供）

基隆市政府為徹底改善火車站區域人車交通動線、公共運輸環境及城市景觀意象，計畫在火車站新站南出口與北出口之間鐵道上方新建基隆城際轉運站，並在18日由行政院長蘇貞昌及市長林右昌等人共同主持開工儀式，林右昌表示，轉運站及國門廣場完工後，就可將基隆海洋城市的新風貌展現在國人眼前。

蘇貞昌表示，林右昌就任市長以後，讓整個基隆市都因此改變，尤其基隆市的人口稠密，推動各項建設猶如穿著衣服改衣服，實在非常不簡單，不過林右昌仍發揮他都市改造的專業，不僅提出非常好的構想又善於爭取，使基隆市改變得又快又好；另外立委蔡適應在中央極力為基隆爭取，再加上地方的議會能夠大力的支持，這樣相加、相乘的結果就是基隆市民的福氣。

蘇貞昌強調，只要做得好、做得快，中央的補助一定不會少，他也一定會盡全力給基隆大力支持；因為他有地方首長的經驗，最知道基隆的需要，也因為他跟林右昌共事過，最相信林右昌的能力；只要大家團結一心，相信基隆的進步不只市民看得見，全國、國際都看得見。

林右昌則表示，基隆城際轉運站對於地方發展非常重要，不只是為了基隆市民的通勤需求，更是未來台灣的國家門戶，城際轉運站將把市公車及國道、省道客運、鐵路以及未來的輕軌捷運一併整合，成為轉運中心，讓旅客不需要東奔西跑。

林右昌說，規畫中的城際轉運站配置市公車月台及國道客運月台，在舊站與新站中間還會有1座特別因應基隆氣候設計的歐式大頂蓬，不僅可以遮風避雨，還可以提供半戶外半室內的空間，將可以形成基隆新的都市景觀。

至於舊火車站，林右昌表示，將會透過建築設計再利用，完全顛覆現況，1樓變成服務的核心，舊火車站前圓環將變成國門廣場，讓來到基隆的旅客一步出轉運站就看到無敵港景及漂亮的郵輪，這就是基隆海洋城市的新風貌。

基市府交旅處長李綱表示，基隆城際轉運站工程經費，包括中央特別統籌分配稅款2億6600萬元、交通部公路總局補助3億6987萬元、市府自籌5274萬元，總計6億8861萬元。

新建基隆轉運站工程項目包括客運轉運空間，有2層樓建築物、月台15席、候車大廳、旅客附屬服務設施及戶外花園；公車候車亭有月台12席，以空橋與轉運站連結；候車頂棚有木鋼結構，作為轉乘候車及旅客服務附屬空間；此外也將整修基隆舊火車站，包括結構補強、外觀整修，1樓為旅客服務中心、2樓為公共服務空間、3樓為商業空間。

(中時 )