姚黛瑋為21號在台南《我為相聲狂》表演，今天跟臺北曲藝團的團長葉怡均展開排練。民視提供

姚黛瑋為21日在台南《我為相聲狂》表演，今天與臺北曲藝團的團長葉怡均展開排練。聽聞江明學過世，姚黛瑋非常震驚也難過，他們出道一路走來，有過革命情感，知道他之前低潮，原本以為他會挺過來，嘆說：「他太傻了，也希望他安息，活著的朋友要好好挺下去。」她鼓勵大家，可能當下覺得全世界都在跟自己作對，但只要一通電話，任何一個人都可以幫助轉念，轉個念，事情就會不一樣了。

姚黛瑋說，30年前進入演藝圈時曾和江明學會一起搭公車參加演唱會、跑校園宣傳，後來中間斷斷續續聯絡，只記得之前江明學當街頭藝人很輕鬆自在，「我最記得就是在大賣場碰到，知道他有低潮，所以很開心聽他說說話，常常一次就聊了半個多小時，當初我聽到他對她周遭的人有很多的怨，可是通常講完怨的時候，他都會合理化關係」。

「他常常說當街頭藝人有什麼關係，開心就好，所以他一直用很多的理由合理化自己不開心跟心裡的怨。「現在想想，其實在聊天的當下是在跟我求救，有時候不能多說什麼，我也有跟他講說，有需要多跟我聊聊沒問題，聽到他過世，想必他是真的很累很累了⋯」。

姚黛瑋說自己也有過低潮，非常能體會難過的時刻，如果大家心情低落歡迎打話給她，不確定有沒有用，但能幫助一位是一位。臺北曲藝團團長葉怡均對江明學的離開也很傷心，原來多年前曾邀江明學合作相聲表演，她誇他非常用心，也很認真，希望社會可以多點愛。

從來沒說過相聲的姚黛瑋，挑戰世界相聲史上第一位相聲博士葉怡均教授，口出狂言要教她說相聲！姚黛瑋說，跟葉怡均兩人是國小同學，這次剛好碰上也看到她為藝術努力，所以獻出相聲處女秀，還是挑戰難度最高的繞口令。姚黛瑋說，不但緊張到失眠，甚至工作都無法完成。葉怡均則給了姚黛瑋90分的高分，誇姚本身說學逗唱非常好，這次相聲中，就是知道她的潛能無限，希望從傳統的相聲中發揮創意。

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