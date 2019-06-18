從香港反送中、一國兩制事件，外界質疑秉持「兩岸一家親」的台北市長柯文哲回應疲軟，一遇到大陸問題就開始閃躲，卻還酸蔡英文總統「撿到槍小心自爆」。今天柯爸柯媽接受電台專訪，柯媽緩頰，大陸又還沒直接說要跟我們吵架，為何要一直去回應， 但如果柯以後做總統，這個態度就不行。

面對網友質疑柯文哲態度傾中，柯媽今上電台專訪緩頰，她指出，柯文哲現在是首都市長，上面也還有長官、總統，他現在沒有跟人家吵架的資格，但如果以後當總統，這樣態度不太好。

隨後，柯媽語帶哽咽表示，自己的公公是228事件的受害者， 現在想到還是很難受，他們（大陸）國家很大，自己管自己的就好，不用管到我們這邊來，人家又沒有說要跟你戰、跟你吵架，不用引起爭議，大家不用互相干涉，大家都愛自己的國家，誰要別人管，又不是頭殼壞掉。

不過柯媽也意有所指表示，大陸人現在也來很多，給他們進來之後，又要跟人家吵架，沒事惹事耶！

對於柯文哲的「兩岸一家親」理念，柯爸也提出一番見解，他說，這表示台灣跟大陸的地位是兄弟關係，而非父子關係，大陸是哥哥、台灣是弟弟，這樣是平等的地位，台灣也很有面子，這樣就好了。

(中時 )