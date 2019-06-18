世界蛇王教育農場的非洲獅已開始出現刻板行為。（TSPCA、動社提供）

屏東私人飼養長臂猿生活空間不足，只能攀抓籠舍欄杆。（TSPCA、動社提供）

台灣防止虐待動物協會（TSCPA）及台灣動物社會研究會今（18）日踢爆，台灣私人持有保育類野生動物長期被不當飼養，無論馬來熊、亞洲黑熊、非洲獅或長臂猿只能生活在狹小鐵籠中，已出現刻板行為、生理病變等身心嚴重崩潰狀況，但政府稽查卻流於形式，甚至中央及地方掌握數量還不一樣，如何做到有效稽查？

台灣私人持有保育類野生動物約2千多隻，針對其中22隻食肉目及靈長目動物，TSPCA與動社實地調查私人及私人機構持有9隻的現況，今日召開記者會公布調查結果。

台灣防止虐待動物協會（TSCPA）及台灣動物社會研究會今（18）日召開記者會，踢爆私人飼養野生動物惡劣飼養環境。（游昇俯攝）

TSPCA執行長姜怡如指出，一頭位於雲林的馬來熊，縣市政府於104年會同專家進行查核，曾建議須豐富化其活動環境，且需要定期修剪指甲，否則易造成穿入性傷害，但動保團體2019年查訪，此熊仍生存在窄小鐵籠中，指甲根本未經修剪；另有一隻台中的馬來熊，被市政府列管30年，但104年遭檢舉時才發現生活在破舊狹小鐵籠中，僅被餵飼廚餘。

此外，台南市世界蛇王教育農場的馬來熊、孟加拉虎、非洲獅，一輩子只能在狹窄的鐵籠中來回踱步，已開始出現嚴重刻板行為；場內靈長類籠舍高度不夠，動物只能成日坐著，其中一隻阿拉伯狒狒屁股出現紅腫病變，甚至長期拱背，連坐著都不舒服。

姜怡如表示，因主管機關未訂定飼養標準，飼主遭稽查也不會改善，稽查已流於形式。

動社副執行長陳玉敏也指出，食肉目動物地方政府回報數量78隻，但中央林務局紀錄卻是103隻，靈長目動物各縣市回報281隻，林務局的紀錄卻是328隻，政府連掌握精準數量、去向都做不到，又如何做到有效稽查？

與會主管機關代表林務局簡任技正羅尤娟表示，依野保法規定，無論轉換飼主或轉移飼養地點，都須依法重新登記，但林務局掌握的是年度資料，動保團體跟縣市政府索取的是近幾個月資料，故數據上有落差。

她並表示，私人飼養若有違野保法第34條提供符合野生動物物種習性的飼養環境，可處6萬至30萬罰鍰，針對動保團體調查案例，林務局會於1個月內連同地方政府現場查核，但法條並無明文規範飼養條件，是否訂定具體規範還要再與內部討論。

(中時 )