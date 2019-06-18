台灣電影教父李行導演18日出席90歲壽慶，文化部長鄭麗君、朱延平導演、知名監製李烈、影后甄珍等人均出席，昨日大陸金雞百花獎在上海電影節公布舉辦時間，選在11月19日至23日，頒獎時間恰好與台灣的華語圈電影盛事金馬獎頒獎典禮撞期，同樣選在11月23日，屆時影人、明星恐怕都得選邊站。

李行得知兩典禮撞期勃然大怒，他說：「金雞百花獎撞期拼不過金馬獎的，金馬獎有50多年歷史，那些影人一定來台灣，不要自不量力，他們要改期還來得及，我聽到這個消息非常生氣。」他不顧旁人勸，發抖的接著說：「你們不要阻止我，我偏要說，這就是我的個性！」

同場的影人前輩朱延平緩頰說：「其實大型活動都是這樣，大家各做各的。」李烈則是對金馬有信心，「金馬已經50幾年，在全世界有一定的位置，我對金馬有信心。」甄珍表示自己今天才知道，不太清楚。

(中時 )