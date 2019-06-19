小樂涼冰店採自助式經營，提供30餘種配料任選，每碗只要55元。（王文吉攝）

創業30年的小樂涼冰店，是大甲人夏日消暑好去處，第二代王瑞坤在母親過世後，不捨冰店歇業，從大陸返台繼續經營。小樂涼採自助式經營，配料多達30餘種，客人自己選料盛裝，包括蜜芋頭、地瓜、布丁、芋圓、粉粿等全是店家自製，內用、外帶均一價55元。

一踏入小樂涼，冷氣涼意襲來，自助配料台上，一字排開仙草、愛玉、珍珠、山粉圓、米苔目等30多種各色配料。老闆不惜成本開放顧客自由盛裝，每位客人至少挑5種以上，還可任選1種煉乳或果醬，每逢夏日午後，高朋滿座。

小樂涼的蜜芋頭、地瓜、布丁、芋圓、粉粿等全是店家自製。（王文吉攝）

老顧客推薦必點的紅豆粒粒分明，口感軟綿好吃，芋頭軟鬆帶Q又大塊，用料相當實在。（王文吉攝）

66歲老闆王瑞坤每天清晨就到店內廚房煮配料，他說，自家店面，跟太太一起顧店，自己煮、自己賣，才能薄利多銷啊！王瑞坤也強調，自助冰並非真正吃到飽，但只要客人能吃完，台上配料任由裝盛，內用更能無限加冰。

創業30年的小樂涼冰店，以料好實在著稱，每逢夏日午後，顧客絡繹不絕。（王文吉攝）

王家以前開豆腐店，後來王瑞坤學做芋圓、粉圓進而開了冰店，並交給母親經營，自己則遠赴大陸哈爾濱開自助餐店。王瑞坤說，媽媽過世後，冰店一度面臨歇業，因老主顧百般勸說，他幾經思考，才帶著妻女返鄉接棒，

大碗又價值實惠的剉冰，吸引大小朋友一再上門。顧客李小姐說，「小樂涼」的紅豆粒粒分明，口感軟綿好吃，還有必點的芋頭，軟鬆帶Q又大塊，用料相當實在。1位阿嬤帶金孫來消暑，她說，小孩吃的不多，2人共用1碗，只要再加10元，配料讓孩子自己選，很划算！

店名：小樂涼冰店

地址：台中市大甲區孔雀路100號

營業時間：上午9時至晚間10時（每天營業，下雨休息）

售價：自助冰55元；紅豆牛奶冰、綠豆牛奶冰、花生牛奶冰、芋頭牛奶冰、布丁牛奶冰等均40元。

(中時 )