真理大學財政稅務學系四年級學生黃習瑄從小就喜歡動物，她呼籲，用行動支持領養代替購買，許「浪浪們」都有一個溫暖的家。（葉書宏翻攝）

真理大學財政稅務學系四年級學生黃習瑄從小喜歡動物，受家人影響，曾收養過流浪貓，亦曾到動物園擔任志工，每回在街頭看到流浪貓狗都相當不捨，她呼籲，用行動支持領養代替購買，許「浪浪們」都有一個溫暖的家。

黃習瑄說，從小受家人影響，就相當喜歡小動物，家人收養一隻被虐待的流浪狗至今10餘年，自己也曾經收養過流浪貓。她笑說，兒時曾夢想要當一名獸醫，但因為害怕看到血而作罷，在家人建議下，才會選擇財政稅務學系就讀，未來想要報考稅務人員。

「因為非常喜歡動物，曾到動物園當過志工！」黃習瑄說，到動物園當志工時，雖然並非是協助照顧動物，而是協助園方疏導人潮、環境清潔等，可以替動物盡一份心力還是很開心。

除了喜愛動物外，黃習瑄表示，自己也相當喜歡看海及聽抒情音樂，看海可以讓自己常保好心情，另外，每周固定2天會到健身房運動健身，鍛鍊腹部及臀部，「運動可以讓自己生活更有活力。」

黃習瑄平時也喜歡看海及聽抒情音樂。（葉書宏翻攝）

真理大學財政稅務學系四年級學生黃習瑄從小就喜歡動物，她呼籲，用行動支持領養代替購買，許「浪浪們」都有一個溫暖的家。（葉書宏翻攝）

談及流浪貓狗，黃習瑄難掩落寞，她說，流浪動物相當可憐，有時候可能連飽餐一頓的機會都沒有，想要為牠們盡一份心力，未來會號召好友們一起到動物之家當志工。

她表示，動物無法選擇自己的主人，但人類卻可以給牠們更好的生活，用行動支持領養代替購買，「浪浪們」才能有一個溫暖的家。

真理大學財政稅務學系四年級學生黃習瑄從小就喜歡動物，她呼籲，用行動支持領養代替購買，許「浪浪們」都有一個溫暖的家。（葉書宏翻攝）

黃習瑄從小就喜歡動物，她呼籲，用行動支持領養代替購買。（葉書宏翻攝）

(中時 )