有鑑於歷年飯店、旅宿業的火災釀成重大傷亡案件，高雄市政府消防局第六大隊18日在內門紫竹寺至善會館舉行火災搶救演習，消防局專門委員李清秀、大隊長蕭國斌到場督導。演習邀請幼兒園小朋友到場觀摩，宣導防災演練的重要性。

內門紫竹寺是內門區的信仰中心，也是全國觀音信仰的中心寺廟，每逢進香期間，南來北往的香客絡繹不絕，此次演習特別挑選該廟附設的禪房至善會館為演練場所。

演習內容模擬客房內發生火災，有3名房客受困待救，至善會館立即啟動自衛消防編組機制，進行初期應變，藉此檢驗業者是否落實緊急應變訓練，並教育員工之間相互支援及合作能力。

演練項目包含入室搜索、雲梯車操作、滅火攻擊、緊急救援小組、中繼送水、緊急救護等，希望透過消防演習，提升火災搶救能力。此次演習還運用了空拍機，其可適用於各種地形的救災，迅速瞭解火災四周狀況，進而輔助規畫車輛部署，協助指揮官決策，更有效率執行指揮救援任務。

在宣導教育方面，內門分隊特別邀請鄰近幼兒園的小朋友前往觀摩，在學童觀摩演練的同時，對其進行防火宣導，期能深化學童防火、防災概念。

中隊長朱敏誠表示，歷年飯店火警往往釀成重大傷亡，這次演習除了強化消防人員災害應變能力外，也結合了自衛編組演練及防火安全宣導，希望藉此深化民眾防火、防災概念，並喚醒民眾及場所對於消防安全設備維護及火災風險管理等公安的重視。

(旺報 )