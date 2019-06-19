又見詐騙案件。高雄市楠梓區63歲張姓男子17日到銀行，意欲轉帳300萬元新台幣給香港的理財經紀人。警方獲報後，到現場勸阻張男停止匯款，也保住他一生積蓄。仁武警方也有傳出臉書詐騙案。

楠梓分局18日表示，楠梓派出所副所長黃祈福、警員王馨音等17日下午執行群邏勤務時，接獲銀行報案，指有人疑似遭詐騙，欲轉帳大筆金額到境外，請警方協助，警方獲報後火速趕往。

警方調查，張姓男子當天早上已設定1筆境外匯款，下午又至銀行說要取消該交易，行員取消交易後，張男又說要把金額匯款至另一個境外帳戶。行員察覺有異，報警處理。

警方說，張男透過朋友介紹，認識1名香港理財經紀人，該名理財經紀人替其投資操盤，之前已經匯款一次，也有收到利息，前幾天，理財經紀人又請他匯款300萬，要替他進行投資。

警方告訴張男，這是境外詐騙案件，以投資為名，剛開始皆以小額操作並提供利差取信民眾，隨後投資金額越來越高，得手後立即失聯。張男一開始還堅信不會受騙，經過警方的開導，他才恍然大悟，並頻頻向警方道謝，感謝警方與行員的熱心，讓他保住退休金。

至於臉書詐騙案，這是黃女士誤信網站的化妝品低價促銷廣告，不疑有詐，以線上信用卡付款，買了1組價值5000餘元的保養品，當完成付款後見對方都沒有回覆，驚覺可能受騙，但再點入該網址時，已轉換成無相關的英文介面網站，趕緊到派出所報案。

鳥松分駐所警員溫佳儀了解黃女的狀況後，先安撫黃女情緒，詢問黃女所使用的信用卡發卡銀行，致電該銀行是否有黃女所刷卡的交易紀錄，銀行行員表示確實有該筆紀錄，但賣家尚未向銀行請款。警方立即請行員暫停該筆交易，並完成黃女相關報案手續，將所需表單提供給發卡銀行，終止該筆交易，不讓騙徒得逞。

(旺報 )