長相甜美的劉芳岑從小就有個教師夢。（林和生攝）

屏東大學體育系劉芳岑從小學習舞蹈，因緣際會下加入臉書社團擔任直播主，甜美笑容還有平易近人的個性，讓她迅速累積不少忠實粉絲，她透露，從小就有個教師夢，希望能到偏鄉教書，享受生命影響生命的過程。

回憶童年記憶，劉芳岑說，從小被指派擔任小老師任務，就愛上指導同學的過程，加上自己完美個性，求學過程總會給自己壓力，不管是舞蹈或學業成績，總是追求名列前茅，一旦結果不如預期，就會伴隨低潮。

「所幸遇到不少生命貴人」，國中、高中都有一個影響自己甚深的老師，所以考大學時就立定志向，朝著教師之路邁進；在學校實習過程，曾經遇到過動學生，她仔細聆聽對方需求，透過陪伴讓他增加信心，學生因為妳而多了學習興趣，「這就是當老師的幸福」。

曾經上過校園「表特版」，也獲邀參與「校花點名」節目，更被校方看中拍攝招生影片，劉芳岑說，把這些經驗視為嘗試新的挑戰，也因此累積人氣，曾有愛慕者在她機車上放置情書，內容文情並茂、還有藏頭詩，讓她印象深刻，但她笑說「收到情書後就沒下文」。

因考上公費教師資格，預計明年畢業後通過考試，最快2021年就能順利分發，不排斥到偏鄉教書，劉芳岑期許自己，盼當個能影響學生的好老師。

(中時 )