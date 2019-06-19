美國海軍軍事法庭17日開庭審理海豹部隊（US Navy SEALs）特別行動負責人蓋拉格（Edward Gallagher）的案子，蓋拉格被控在2017年駐守伊拉克期間，濫殺平民、血腥殘殺、割喉戰俘，還拍照向隊友炫耀，如果最後審判結果為有罪，蓋拉格恐在監獄裡度過餘生。

美國海豹部隊特別行動負責人蓋拉格17日出庭，他被控於2017年駐紮伊拉克期間濫殺平民、殘殺戰俘。

綜合路透社、《紐約時報》（New York Times）報導，蓋拉格周一穿著白色海軍制服走入位在加州聖地牙哥（San Diego）海軍基地的軍事法庭，身上還配戴獎章，此前他已否認所有對他戰爭罪行的指控。

蓋拉格是美國海軍海豹部隊的排長，2017年當他第5度被指派駐守伊拉克時，排上隊員對他的第一印象都是一個非常有經驗、名聲卓越、全海豹部隊數一數二的人物，但是當他們一抵達駐紮地北部大城摩蘇爾（Mosul）時，卻發現他們的排長愈來愈可怕。

隊員描述蓋拉格會提議進行「沒有目的的危險任務」，譬如對著鄰近社區開火，但是卻沒有明確目標，還說他很多時候都待在一個狙擊手觀察點，他所發射出的子彈數目比排上任何一個狙擊手都還要多。

蓋拉格駐紮戰地時期的資料照。（圖／路透社）

隊員還透露，他們曾看到蓋拉格射殺一名在河岸邊走路的女學童及一名蓄著白鬍子、手無寸鐵的老人，這兩人當時都在數百碼之外，並不會對部隊造成任何威脅。

不僅如此，蓋拉格還拿著獵刀刺死一名年約15歲的IS戰俘，2名隊員描述，軍醫當時正在治療這名少年，接著蓋拉格手持獵刀靠近，朝少年頸部、胸部刺了好多刀，調查人員甚至發現蓋拉格後續將少年屍體照片傳給一名同僚，並且附帶一條訊息：「背後有個好故事，我用我的獵刀逮到他。」

海豹隊員隨後將蓋拉格的行為向上級舉報，他們描述蓋拉格沉迷於殺戮，還會吹噓自己殺害的人數。

蓋拉格則是全盤否認這些指控，他說告發他的同袍都是對他心懷不滿的下屬，因為無法達到他的高標準要求，因而想拉他下台。

其實這件案子相當複雜，即便海豹隊員在事情發生不久後便向排上指揮官舉報，但是指揮官直到一年後才向上級揭發此事，案發犯罪現場早已不存在，前海軍檢察官柯羅迪（Patrick Korody）分析，沒有屍體能夠讓他們判定確切死因為何，這起案件最終將依賴證人說法，但是從現代觀點來看，證人證詞通常是最薄弱的。

此外，至少一名證人已確定改變說詞，原先這名證人稱他親眼目睹蓋拉格殺害IS戰俘，當時他感到相當「震驚」，不過在案件再度開庭前夕，律師卻表示證人因沒有確切證據足以支持對蓋拉格的指控，因此不會出庭作證。熟悉這起案件的律師也透露，至少還會有另一名證人可能會改變說詞。

美國海軍則預計公布蓋拉格當時和IS戰俘屍體同框的照片，以及一封他向友人坦承殺了戰俘的訊息內容。

該案陪審團遴選於當地時間周一展開，預計這兩日會公布名單，整起案件審理預料將費時3周。

蓋拉格重新審理的消息也引發美國總統川普關注，先前川普暗示他準備特赦2至3名被控戰爭罪名的軍人，儘管他未指名道姓，不過海軍高層認為蓋拉格有可能會是其中之一。

法新社報導，蓋拉格在伊拉克、阿富汗的作戰經驗豐富、戰績彪炳，是部分美國人心目中的英雄。

(中時電子報)