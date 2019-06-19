「一眉哥」安東尼戴維斯總算如願加盟湖人跟「小皇帝」詹姆斯同隊打球，但跟鵜鶘談判期間的負面傳聞卻被接連爆出，《The Athletic》權威記者查拉尼亞驚爆，一眉哥陣營威脅過鵜鶘，如果把他送到湖人與尼克以外球隊，他就拒絕出賽！

查拉尼亞的指控，算是相當嚴重，儘管安東尼戴維斯的經紀人瑞奇保羅早就公開放話，假如一眉哥下季去了「綠衫軍」塞爾提克，到了明年夏天也會離開，如今竟然變成假如塞爾提克搶到一眉哥，他在下季連1場比賽都不會打，等同直接罷賽。

所以就算塞爾提克過去1周，都在積極跟鵜鶘討論交易安東尼戴維斯方案，卻在仔細衡量過風險後，宣告撤出一眉哥交易案，畢竟一眉哥陣營都把話說這麼清楚了，就算綠軍下季得到一眉哥，也會面臨他刻意找一堆藉口拒絕出賽的無奈結局。

至於安東尼戴維斯另1支屬意加盟球隊尼克，雖曾提出交易方案，籌碼卻沒包含諾克斯、米契爾羅賓生兩名未來之星，擺明不想把未來賭在一眉哥身上，眼見尼克毫無誠意，鵜鶘只能趕緊接受湖人條件，完成這筆震撼NBA的交易案。

(中時電子報)