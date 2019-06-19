卓雷蒙格林用個人IG帳號否認《紐約郵報》新聞。(取自warriors24seven)

先前《紐約郵報》率先爆料，卓雷蒙格林特地帶著妻小飛往紐約探視剛出院的勇士隊友杜蘭特，展現難得兄弟情誼，沒想到格林竟然反駁媒體製造假新聞，因為他只是飛到紐約市郊參加朋友訂婚，根本沒有前往關心杜蘭特術後情況。

「那個消息源也太爛了吧，因為我實際上只是前往漢普頓參加朋友的訂婚派對，哈哈哈！」格林用個人IG帳號回覆《warriors24seven》上面關於他前往紐約探視杜蘭特新聞，「但我很感激那些看到我走出紐約甘迺迪機場的人們！」

只能說卓雷蒙格林這個人的個性太過古怪，明明就是一樁他探視隊友病情的好事，他卻要跳出來自己揭穿事情真相，而且更讓不少球迷不解的是，漢普頓距離紐約市區僅125公里左右，他都到了紐約，何不順便去看一下杜蘭特？

或許這是卓雷蒙格林表達杜蘭特即將離開勇士的一種方式，畢竟當前謠傳杜蘭特打算跟厄文攜手跳槽尼克或籃網，兩人更在上周杜蘭特一出院，隨即見面討論同隊打球的可能性，既然杜蘭特心意已決，格林用這種方式回應也屬正常。

(中時電子報)