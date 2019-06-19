如果世界上沒有蚊子，大家都會好過很多，生態學家也確定，地球沒有蚊子並不會造成生態問題。科學家一直在設法根除蚊子，現在一種基因改造的真菌可能是剋蚊利器，在西非布吉納法索的村莊試驗期間。僅45天就摧毀了目標蚊子種群，未來還會在更開放環境，進行更大型的試驗。

新阿特拉斯(new atlas)報導，哪一種生物對人類威脅最大?答案是蚊子，包括瘧疾、黃熱病、日本腦炎、登革熱，血絲蟲，以及會遺禍後代的茲卡病、，都是蚊子所傳播的，每年因蚊子叮咬而死亡的人數超過70萬人，比戰亂還要可怕。如何殺蚊呢?以往科學家著重在發明化學殺蟲劑，比如DDT，但是用多了，抗藥性的蚊子也會出現，因此近幾年來，科學家希望採取基因與生物方法，其中真菌孢子來殺蟲似乎是不錯的手段。最有名的真菌殺蟲就是「冬蟲夏草」。不過，就效率而言，真菌孢子不是殺滅蚊子的最佳方法，在現實世界的場景中，通常需要很多孢子才能最終取下蚊子的性命。

因此，研究人員致力於增強一種名為綠僵菌（Metarhizium pingshaensei）的黴菌的毒性，這種綠僵菌在自然界就是蚊子殺手，包括甘比亞瘧蚊（Anopheles gambiae）和埃及斑蚊（Aedes aegypti）都很容易被感染，只是自然環境中的綠僵菌毒性不強，因此科學家將這種真菌經過基因工程改造，將北非沙漠蠍子和澳洲藍山漏斗網蜘蛛的毒素給加進去，強化真菌的殺蚊能力。

之所以選綠僵菌來改造，是因為先前的測試表明，此真菌的感染目標就是蚊子，而對蜜蜂等其他物種無害。這種真菌巧妙地突破蚊子的身體防線而忽視其他物種。

研究員之一的雷蒙‧魯格(Raymond St. Leger)表示：「這些真菌具有很強的選擇性，它們知道昆蟲身體的特徵，而我們所選用的菌株專門攻打蚊子。當這種真菌檢測到它在蚊子身上時，它會穿透蚊子的角質層進入體內開始培養，落到其他昆蟲身上則不起作用，所以它對蜜蜂這樣子的有益物種來說，是非常安全的。」

研究團隊在西非洲布吉納法索瘧疾流行的農村地區，進行了一場測試，他們建造了一個大型溫室，其中有三個小屋，以模擬三種不同的場景。一個小屋裡不含真菌；第二個小屋含有非基改真菌；第三個小屋含有基改後的真菌。

科學家在布吉納法索設計3個溫室小屋，模擬蚊子生存的環境，然後試驗真菌滅蚊的效果。(圖/newatlas)

在每個小屋內，釋放了1000隻成年雄性和500隻成年雌性蚊子，在接下來的45天內，研究人員每天計算蚊子的數量，以瞭解真菌對蚊子數量的影響。結果45天之後，第一個無真菌的小屋，有1,396隻蚊子，蚊子王國仍然欣欣向榮；而第二個有著非基改真菌的小屋，蚊子減少到455隻，已是很大的浩劫；然而第三個有著基改真菌的小屋，只剩13隻成年蚊子存活，數量稀薄至此，顯示這群蚊子已窮途末路、步入滅亡。

另一名研究員布萊恩‧樂夫特(Brain Lovett)表示：「我們釋放基改真菌的方式也很簡單，只是在研究區牆上掛上薄片，其他的由空氣來幫忙，區區45天就讓蚊子族群崩潰，效果比我們預想的還好。」

他還補充：「即使是最殺滅抗藥性蚊子，面對真菌一樣脆弱。」

不過，科學家不確定蚊子是否也會演化出對抗的本領，因此論文作者建議謹慎行事，這項技術先用在暫時減少特定種群，以阻止更廣泛的瘧疾爆發之用，不要急著用它來滅絕所有的蚊子。

(中時電子報)