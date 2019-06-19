同校男女同學之間感情再好，還是保持距離，翩翩君子之交可能會好點。北部地區一所大學有對男女是無話不談的同學，有次男同學邀女方前往PUB喝酒夜消，但在幾杯黃湯下肚後，男同學在酒意催化下，先是在店裡廁所，對女同學強吻，接著又隨女同學進租屋處，遭指控強行性侵得逞，還告上法院。

被指性侵女同學的被告男大生，偵訊時，百口莫辯，但是他否認是「強行」發生關係。他稱說，事前有經過對方同意，女方還要求他戴保險套，甚至保險套也是女生「自備」給他的，一夜纏綿後，隔天中午2人還一起外出吃飯。

檢方調查，案發雙方發生關係後仍同睡一屋，事後也一起外出用餐。另外，受害女大生的女朋友也曾問被害人喝酒當晚有發生什麼事，而她也只回答閒聊而已，對性侵一事隻字未提，所以難認性侵說法屬實。

檢方認為全案無其他積極證據能證明林姓大學生犯案，因此全案不起訴處分。

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(中時電子報)