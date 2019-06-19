幕後直擊！高雄阿嬤向李佳芬塞偏方...就是要韓國瑜增胖。（影/中天新聞）

高雄市長夫人李佳芬十七日晚間，到五甲龍成宮與民眾開講，一進場韓粉瘋狂簇擁跟尖叫，結束之後，一大堆人趕緊上前搶跟李佳芬簽名跟合照。不過，這時一位阿嬤韓粉奮力衝上前去，說什麼都要把自家喉嚨秘方報給李佳芬！因為她相當不捨韓國瑜常常感冒，又越來越瘦，希望自己能幫到韓市長。而李佳芬也透露，韓國瑜真的每天都忙壞了，一回家襪子衣服來不及脫，就累到睡著了。

阿嬤不捨看韓國瑜常常感冒，又日漸消瘦的樣子，於是說什麼都要搶在人前，趕緊湊到李佳芬身旁跟她分享自家喉嚨秘方。李佳芬也相當認真傾聽來自阿嬤的秘方，治療喉嚨的配方包括「蒜頭、薑、檸檬，各2斤；洋蔥1斤；還有蘋果醋，一起榨成汁」。

中天新聞報導，李佳芬透露，韓國瑜真的每天都忙壞了，一回家襪子衣服來不及脫，就累到睡著了。韓粉們看了好心疼，表示難怪看韓市長越來越瘦的的樣子，直呼：「韓市長工作繁忙沒按時吃飯，而且吃太少」、「阿嬤關心，就像隔壁路口的婆婆媽媽」、「不像某市長越吃越胖，出事情不是在家睡覺就是唱歌」、「好想哭！阿嬤好善良熱心，市長好辛苦！」

(中時電子報)