浩子陪同阿翔謝罪。(記者廖映翔攝)

阿翔與謝忻爆出擁吻不倫戀，為了平息外界怒火，他昨晚再開記者會，這次還有搭檔浩子陪同道歉謝罪，哽咽表示會加倍努力守護妻兒。雖不知觀眾買不買帳，但至少美女眼科醫師黃宥嘉就不買單，被問起如何看浩翔記者會，她不僅認為他們根本瞧不起「對不起」這3字，還奉送8字橫批來形容這場記者會，那就是「世風日下 人心不古」。

身為談話性節目常客的美女醫生黃宥嘉，被問起如何看浩翔道歉記者會，她非常不客氣地吐槽：「我覺得浩子出來說對不起非常突兀。『對不起』3個字可以讓沒有犯錯的人說出來的時候，表示他們根本瞧不起這『對不起』三個字。需要真誠道歉的時刻，卻惡搞『對不起』3個字。」

另外，她昨晚上《新聞挖挖哇》時，還談到阿翔在第一場記者會上嘻皮笑臉的原因，「為什麼他還在嘻皮笑臉，就是因為他知道他絕對是OK的，台灣的民眾絕對不會懷疑他真正的問題，而會因此接受他，所以他很坦然自在的在那邊開記者會。」

同時黃宥嘉還提到台日演藝圈差很多，如果是日本，男女藝人外遇了，馬上就兩個人一起道歉退出演藝圈，至少會有一個真正懺悔的過程，而不是嘻皮笑臉地在那邊開記者會。

(中時電子報)