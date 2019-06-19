下水道被植物根莖阻塞。(圖/韓國瑜選總統全國後援會)

下水道泥沙需推土機挖除。(圖/韓國瑜選總統全國後援會)

下水道泥沙堆積太多，人力清除困難。(圖/韓國瑜選總統全國後援會)

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近日豪大雨，高雄市淹水退得快，災情不大，市長韓國瑜表示，早已動用第二預備金6千5百萬元來清溝渠，預防得好。他又提到「水溝裡面的淤塞，過幾天有機會拿照片給大家看，我相信高市民朋友看了一定會嚇壞！」。網友不待韓市長秀照片就自行爆料，果真，貼出高雄市下水道照片，讓人直呼：「太誇張了，下水道垃圾塞成這樣，不淹水也難啊！」。

網友在《韓國瑜選總統全國後援會》貼出12張下水道疏浚照片，照片有雜物堆積在水管口的、有的被植物根莖阻塞、有的泥沙需推土機挖除。幸好，韓市長有市府團隊好幫手提早疏浚下水道，第二預備金6500萬元用在刀口上，讓高雄市安度這次大豪雨，民進黨議員想「黑韓」，找不到藉口。這批照片也證實韓國瑜所說「水溝裡面的淤塞.....相信高市民朋友看了一定會嚇壞！」

網友po文表示：「剛看高雄林小姐分享的高雄下水道清淤工程，韓市長上任以來很努力的在做防治，但要po出來讓大家看到啊，不要只傻傻的做，民眾不知道下水道原來有這麼多東西」。有人跟著力勸韓市長「高雄市政府有否彙集各處施工圖像做為爾後報告，以封閉民進黨執政高官臭嘴和對外界的說明才是啊！別老挨打了，放聰明點了，有點心眼啦！加油喔高雄市政府公務人員」。

網友並勸高雄市民進黨立委及議員們：「看到這種情景、試問那幾位綠色立委、你們還有面子指責別人嗎？」、「驚死人，可以這麼扯，陳大媽在幹嘛？」、「太離譜了吧！民進黨跟本就不會治理城市，高雄市民該清醒了！」、「現在大家終於知道民進黨執政有多爛了，更爛的還在後頭，大家拭目以待」、「前陳菊市府，果然都在睡覺」。

下水道垃圾塞得太誇張，網友喊：不淹水也難啊！(圖/韓國瑜選總統全國後援會)

(中時電子報)