根據內政部實價登錄資料，北市豪宅單價已破200萬，甚至有豪宅租金單月就要價55萬，抵過上班族一年薪資。豪宅生活似乎已成為受薪階級遙不可及的夢想？！其實，只要換個區域換個思維，在重劃區挑選捷運旁、公園旁住宅，生活便利、公設豐富、管理完善的社區，上班族豪宅生活立即實現。

虛擬實境全球240個高爾夫球場揮桿設備(參考示意圖)

美式中島大廚房、20人大宴會廳、飯店式無邊際網美泳池、美式生活頂級BBQ烤爐、度假風綠地草坪發呆亭、專業高爾夫球練習室、媲美餐廳的運動酒吧、眺望美景的健身房…等，高級完善的設施加上知名品牌的管理服務與清潔打掃，無須購買百坪大戶，入住賓陽悦容莊一樣擁有頂級富人生活。

複合式3房生活，多一房可以是書房也可以是更衣室或是親友客房(3D示意圖)

在賓陽悦容莊生活不是單選是複選，斜槓生活任你選，你可以是在家懶散的女子，下一秒在社交沙龍精明幹練與人談生意，邀請熱愛生活的朋友一起來喝紅酒作法式甜點，再與哥兒們在200吋螢幕前嘶喊加油，私領域逍遙自在，公領域千變萬化。小坪數富生活，不把1房當1房，不把3房當3房，才叫奢侈！

【賓陽悦容莊】

新莊頭前重劃區 唯一休閒住宅

16項多功能設施 法式私人會館

貴賓專線：(02)2996-9168

https://www.chestlavie2019.com/

接待中心：新北市新莊區思源路368號

格局規劃：1房、2房、3房

投資興建：賓陽建設股份有限公司

工程營造：建國工程股份有限公司

企劃銷售：豪廣國際行銷有限公司

#捷運 #公園 #輕豪宅 #賓陽悦容莊 #新莊 #頭前重劃區

(中時電子報)