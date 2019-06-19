卓姓女子今年4月14日下午5時許，遭詐騙集團詐騙匯款4萬8000元，豈料，永和警分局得和派出所謝姓警員未依規定受理，導致卓女的帳戶遭凍結，還因此淪為詐騙集團「車手」。永和警分局調查後，謝員記2支申誡，並調離現職。

桌女遭詐騙集團騙款4萬8000元後，又再度接到詐騙集團電話，桌女連忙向永和警分局得和派出所報案，謝姓警員疑似想吃案，他向桌女表示，「把錢要回來就好。」隨即與詐騙集團周旋，對方同意先還卓女2萬3000元，但卓女須提供帳戶。

謝員還陪同卓女前去ATM領出2萬3000元，豈料這一領卻害卓女帳戶遭凍結，淪為詐騙集團車手。原來詐騙集團騙了台南市另一名女子，要女子轉帳2萬3000元至卓女帳戶，謝員驚覺事態嚴重，才趕緊幫忙製作筆錄，完成報案手續。

謝員為處理卓女帳戶遭凍結，最後自掏腰包賠款2萬3000元給台南女子，卓女的凍結帳戶才獲得解決。永和警分局調查後謝員記2支申誡，並調離現職，得和派出所所長張惠慈連帶記一支申誡。

(中時 )