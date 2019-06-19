高雄市長韓國瑜18日上午受訪提及，將公布「看了會讓人嚇一跳」的水溝淤塞照片，隨後市府下午即發布一批水溝清淤照片，韓深夜再於臉書發文，解釋第二預備金花了6000多萬在清淤工作，就是希望從根本解決淹水問題，並希望外界多給辛苦的工作人員一些鼓勵，支持市府團隊認真做事的決心。

韓國瑜臉書發文表示，這幾天外界質疑高市府第二預備金花了6000多萬在清淤工作，事實上，去年他在高雄街頭巷尾聽到最多的檢討意見，就是部分地區逢雨必淹，而淹水最主要原因之一，就是溝渠及下水道淤積嚴重。因此，他上任後立即要求相關單位清淤，希望從根本解決淹水問題。

不過，高雄幅員遼闊，清淤作業範圍廣大，立刻面臨經費不足，尤其發現不少下水道淤塞狀況極嚴重，顯示之前清淤工作的幅度和力度無法應付大量積年累月的淤積和垃圾，需要加大力度、投入比過去更多的資源和力氣，因此必須動用第二預備金支應，也要同步進行病媒蚊防治，做好登革熱防疫工作。

他說，經費永遠不夠用，但花在哪裡、是否花在刀口上是重點，他虛心接受外界批評，但也懇請大家試著多理解市府團隊的努力和用心、多給一點鼓勵，因為淤積非一朝一夕造成，清淤工作也無法一勞永逸，高市府只能踏實、不懈地持續進行，一步一步改善高雄環境。

韓國瑜也坦言，清淤是吃力不討好，要耐髒臭、又不易受到重視的苦差事，因此他特別向站在第一線參與清淤工作的工作同仁致謝，並為他們加油打氣。

(中時 )