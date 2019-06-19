日本旅客酒醉小解 不慎墜樓北市高樓 02:592019/06/19 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方至墜樓現場拉封鎖線調查。（胡欣男翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市消防局19日凌晨獲報，中山區松江路204巷有人墜樓，救護員到場發現，係日本遊客疑似酒醉小解時，不慎墜樓，送馬偕醫院急救。初步研判並無外力介入，全案刻有中山警分局報請北檢相驗調查中。 (中時 ) #酒醉 #日本 #醫院急救 #醫院 #馬偕 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸史話－日本口頭保證 將歸還山東主權 04:092019/06/15 兩岸藝文 兩岸史話－保證中國領土條約 成了廢紙 04:102019/06/17 兩岸藝文 八仙塵暴將滿4年 馬偕推新書喚起大眾回憶 15:542019/06/17 生活 中醫大新竹醫院全國首例國產品椎體重建手術成功 16:462019/06/17 生活 房東酒醉殺房客 隔天酒醒才知闖禍 15:082019/06/18 社會 《金融股》醫療外交，新光金董座吳東進獲「旭日中綬章」 17:052019/06/18 財經 也是蚊子惹禍 高雄爆日本腦炎奪命 18:482019/06/18 社會 促進台日醫療交流 新光醫院董事長吳東進獲頒「旭日中授章」 18:282019/06/18 生活 日本腦炎流行 嘉義縣首例日本腦炎確診 21:232019/06/18 生活 社會熱門新聞 江明學上吊亡 去年公開預言：被媒體逼死！ - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 天道盟大哥為妻押建商討債 吃官司 - 社會 女大生酒後遭性侵 男：套子她給的 - 社會 為身障弟棄日博士學位與婚姻 宜蘭兄無悔伴弟47年 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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