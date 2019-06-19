台北市消防局19日凌晨獲報，中山區松江路204巷有人墜樓，救護員到場發現，係日本遊客疑似酒醉小解時，不慎墜樓，送馬偕醫院急救。初步研判並無外力介入，全案刻有中山警分局報請北檢相驗調查中。

(中時 )

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