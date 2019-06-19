暑假快到了，計畫好到哪出遊呢？兒童幼幼界的超級偶像團體「波力救援小英雄」在台中草悟廣場跟大家見面啦！免費入場的限定店-波力的扭扭世界從6月15日至8月4日限定登場，活動期間全部！除特色商品外，還有三米九巨型扭蛋機、與英雄偶像們合照的拍照背板、親子挑戰賽，及考驗智力與勇氣的救援小英雄趣味闖關！

2011年開播的韓國動畫片《波力救援小英雄》受大小朋友喜歡。

2011年開播的韓國動畫片《波力救援小英雄》以擬人化的童趣警車、消防車為主角，透過具有教育寓意的故事，教導兒童學習正確安全常識與注意事項，在亞洲備受好評，而故事中的波力、安寶也成為小朋友的偶像！

波力的扭扭世界＿小小扭蛋驚喜滿出來！（圖取自波力的扭扭世界 Facebook）

在台中快閃的「波力救援小英雄」限定店也推出有趣活動！6月23日更將邀請可愛的波力、安寶人偶和大家一起開心過暑假！還邀請台中交通大隊到現場舉辦交通安全宣導及有獎徵答互動遊戲，讓小朋友在暑假玩樂之餘，也能增加更多有趣的交通安全小知識。

「波力的扭扭世界」有各式可愛商品。

店內必玩親子虛擬互動可愛拍貼機、專屬小英雄氣球機、限定波力紀念幣、校園炫耀必備的姓名貼，還有眾多扭蛋機台，好玩、好拍又好拿！

波力的扭扭世界＿HAKORO乳酸飲料活動首發（左）、波力的扭扭世界＿波力小英雄（右）。（圖取自波力的扭扭世界 Facebook）

此外，波力首次登場巨型扭蛋機，滿足孩子們的好奇心和驚喜！有韓國官方授權的獨家限定最大獎商品波力滑步車驚喜超大扭蛋及眾多小小扭蛋商品，等小小英雄來挑戰。

波力的扭扭世界有眾多可愛商品。

活動期間每週五、六、日期間打卡立即獲得可愛波力限定貼紙！波力的扭扭世界期間店內更設置了多款親子互動式多功能機台，首次登場波力Q萌虛擬場景拍照區，一起製作專屬客製親子活力馬克杯或酷夏系列T-shirt，另外還有專屬的拍貼氣球機！

話說台中草悟廣場這裡假日不定期有手做市集、音樂會，也有文青咖啡、美食，鄰近也有書店、百貨公司。趁著暑假，不妨來這走走，親子樂活也抒壓！

(中時電子報)