繽紛踩街，讓世界看到台灣！文化部每年支持表演團體前往全球兩大藝術節「外亞維儂藝術節」及「愛丁堡藝穗節」演出，今年共有7組團隊獲選，演出內容包括舞蹈、戲劇、傳統戲曲和手語及偶戲，藉由豐富多元的藝術作品向國際行銷台灣文化品牌。18日7組團隊於西門町舉行踩街活動，以沿途步行與定點演出的形式，提前讓民眾體驗兩大藝術節活動的氣氛。

文化部次長蕭宗煌表示，愛丁堡藝穗節台灣季及外亞維儂藝術節是世界知名的兩大藝術節，文化部長期以來以國家隊的方式支持台灣優秀的團隊登上國際舞台，進而受到國際矚目，讓全世界的民眾可以看到台灣的文化軟實力。

法國外亞維儂藝術節將於7月5日至28日舉行，台灣代表作品包括丞舞製作團隊改編吉田修一作品的同名舞作「怒」、江之翠劇場改編施叔青台灣三部曲之一「行過洛津」、莊國鑫原住民舞蹈劇場以花蓮電話區碼發想的「038」，以及興傳奇青年劇場重新詮釋的搖滾水滸「英雄武松」。

文化部次長蕭宗煌出席行前記者會為演出團隊打氣。（圖取自文化部官網）

英國愛丁堡藝穗節將於8月2日至26日舉行，台灣季(Taiwan Season)將展演曉劇場改編黃春明短篇小說的同名作品「魚」，藉由手語與偶戲展現台灣地方文化特色；丞舞製作團隊在亞維儂演出後，緊接著將以成功巡演多國的「浮花」首度踏上愛丁堡藝穗節舞台。

2018年在愛丁堡藝穗節獲五顆星好評的長弓舞蹈劇場，今年將以首部自製的親兄弟創作「BOUT」再度挑戰藝穗節市場；大身體製造則將演出兩廳院委託製作的「怪獸」，探討人在孤獨時，如何面對心中的自己。

(中時電子報)