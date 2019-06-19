陸漂族回高雄 青農盼「沒圍牆」拚經濟（影/中天新聞）

高雄美濃果農林智樑。(圖/中天新聞)

高雄美濃果農林智樑，過去曾經是陸漂族，為了陪家人，選擇回高雄種有機火龍果，轉行種水果才知道當果農有多辛苦。他說他看到韓國瑜的誠懇，希望台灣的未來沒有圍牆，讓人跟財都能流通。

中天新聞報導，綽號屠龍手的林智樑，過去曾經是陸漂族，在深圳當白領7年，後來卻選擇返鄉高雄美濃種有機火龍果，還獲選為百大青農。林智樑說一開始，他做得跌跌撞撞的，起初只要一碰到梅雨季，火龍果的根部都水傷，迫使全園報銷無法生產3~4個月，他最後才發現是因為排水出了問題。

林智樑這樣看韓市長，他認為韓國瑜感覺很誠懇，因為他以前就是北農總經理，因此讓韓國瑜在語言或是講事情時，「（跟農民）都很能夠有默契」。林智樑認同韓國瑜曾說過的理念：「心中沒有圍牆，只有道路」，他說自己沒有什麼特別的政黨色彩，唯一希望的就是能夠和氣生財，能夠多把農產品銷出去的話，對國內價格來講，也會比較穩定；也會因此吸引更多外國觀光客進來我們高雄農村。他更是直言，大家如果都是能夠交往的話，「東西就流通，人也會流通，發展才會變活水」。

其他網友看了也表示認同，「韓國瑜當選市長後是玩真的，不要再酸韓市長的高雄發大財只是口號了」、「北農的務實經驗，帶動農業縣市產業升級」、「鎖國政策必倒」。

(中時電子報)