日本新潟縣18日晚間10時22分(台北時間9時22分)發生震度6強，芮氏規模6.8的強震。這起地震造成多處塌方，據日媒至19日清晨5時的統計，新潟、山形縣等地以老人為主共有13人受傷。日本氣象廳預測，1週內，特別是2至3天之內，可能發生最大震度6強的地震，故呼籲民眾仍需提高警覺。

NHK報導，新潟強震的震央在山形縣外海，震央深度10公里。許多民眾在地震發生時都感到20至30秒的強烈搖晃和震動，許多避難民眾表示，家中廚櫃的物品被震得散亂一地。震度6強的新潟村上和山形鶴岡有許多房屋的屋瓦被震碎、多處山坡塌方。山形鶴岡小學內的相撲會館屋頂倒塌。

至19日清晨5時共有13人受傷，包括新潟村上市的70歲多歲老人在避難時左腳被玻璃割傷；柏崎市的60多歲女性從輪椅上跌倒，造成頭部輕傷；山形縣鶴岡的68歲女性在趕往避難所的途中跌倒，腳部受輕傷；川西町的82歲女性從床上摔下受輕傷等。

日本氣象廳18日晚間對日本海沿岸各地發布海嘯警報，到達海岸的海嘯微弱，並沒有造成大災害。海岸附近的居民都在避難所度過漫長的1夜，到了19日清晨已有不少避難民眾返家。

氣象廳呼籲，以過去新潟地震及熊本地震的經驗來看，1週內仍可能發生同樣程度的地震，震度強的地區因地盤鬆動，可能發生房屋倒塌、土石流等災害，請民眾要提高警覺，不要在危險地區逗留。

氣象廳已將震度強的新潟村上、山形鶴岡的「大雨警報」、「大雨注意報」等發布標準降低，以儘早通知民眾避難，嚴防2次災害。

(中時 )