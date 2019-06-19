國瑜夜市登台中 這點讓攤商生氣了「真的不夠」（影/中天新聞）

622台中挺韓造勢，周邊會開放擺攤，根據主辦單位規劃，目前總計200攤，卻引來攤商抱怨，「因為實在不太夠」。像是原本預計要到現場，發送的千顆土包子，以及3萬顆茶葉蛋加鐵蛋，通通都沒位置，讓老闆苦笑說恐怕會被擠到路邊來發放。

土包子頭到場，這家這家包子店挺韓當然不會缺席，他們讓紙條包再進化，從滅東廠標語變成「小庶民、大頭家，2020選總統」，上面還有個韓國瑜土包子頭的Q版娃娃，真的是超可愛。包子店老闆說，當天準備了622顆的台灣土包子，來迎接全省各地的韓粉，不過，經過這幾天的預算人潮數，他決定要再加碼，追加到準備一千個土包子。另外還有愛心韓流攤商說，要提供2萬顆茶葉蛋+1萬顆鐵蛋。

中天新聞報導，根據主辦單位規劃，622台中場的周遭空地會規劃夜市範圍，依照分配依序為80台中攤位、10公益攤、110高雄攤販，總計規畫200攤位。但是，這200攤位的規劃，仍然遭到攤商的抱怨，「因為實在不太夠」。像是要發送茶葉蛋的愛心韓流攤商老闆簡至真就說，「現在已經沒有什麼多餘的攤位了，我可能都要因此去路邊分（茶葉蛋）了」。

攤販老闆更是苦笑說，「如果預估有20萬人來的話齁，至少要400攤啦，攤位太少，你看每個地方都要排隊，人都在那邊擠」。韓粉都摩拳擦掌要用滿滿的熱血擠爆造勢會場，這次終於輪到台中了，攤商當然希望多多益善緊跟韓流。

(中時電子報)