@中國時報

高雄市長韓國瑜17日怒嗆，行政院長蘇貞昌不核發5300多萬元登革熱防疫補助款，「再得任何一個登革熱，就算在蘇貞昌頭上！」話才出口，三民區鼎盛里昨新增一例本土登革熱病例，疫情可能擴大，但蘇揆只忙著為撥款公文與韓空中駁火。前行政院長張善政忍不住痛批蘇根本是看顏色辦事，「蘇貞昌院長，請你心裡不要有藍綠！」

人物專訪國民黨總統初選黨內互打熾熱，國民黨總統初選參選人周錫瑋甚感憂心。他表示，黨內初選變成參選人互罵，影響互信，但黨內卻有人認為這只是茶壺風暴，不致影響明年大選，「國民黨人一直搞不懂，打仗要靠兄弟，不要認為你往前衝很得意，當你被伏擊、炮擊，還是要靠自己的兄弟幫你。」

香港民眾發起「反送中」遊行，受國際高度關注，也在國內引發效應。前台北縣長周錫瑋昨接受本報專訪指出，香港反送中活動，是台灣太陽花學運的後續效應，只能說「昨日台灣，今日香港」，而非綠營所說「今日香港，明日台灣」，國民黨在兩岸相關議題上應爭取話題主導權。

民進黨今將召開中執會，議決並公告蔡總統為2020年第15任總統提名候選人，蔡也將發表談話。外界關注蔡的副手，綠委私下表示，雖然此時不宜談「怎麼配」，但基層仍認為「蔡賴配」是最強人選，若能促成不僅能弭平初選裂痕，蔡賴間優勢也能南北互補；但也有綠委認為，若蔡賴配不成，建議繼續「英仁配」。

@旺報

美國貿易代表署（USTR）17日舉行為期7天的聽證會，徵詢美國企業對總統川普計畫對另外3000億（美元，下同）的大陸輸美商品加徵關稅看法，引來幾乎一面倒的反彈聲浪。據路透引述多家美國與會公司表示，服裝、電子產品和其他消費品的生產地，幾乎沒有能與大陸匹敵的替代選擇，從他國採購會增加大量成本，很多情況甚至超過25%關稅。

中美全面角力的大背景下，日韓兩國外交路線儼然陷入「左右為難」的困境，美國要求日韓選邊站，但兩國同樣得承受大陸巨大壓力。日韓過往經濟靠大陸，政治靠美國的外交平衡政策，在中美貿易戰開打的當下，受到嚴格考驗。

大陸國家主席習近平將對北韓進行國是訪問，這是中共黨和國家最高領導人時隔14年，再次訪朝，中共黨媒《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」強調，在朝鮮半島問題上的穩定態度與堅定決心，推動東亞地區的局勢由小穩定走向大穩定。中國有態度，就是對世界的負責任，對朝鮮半島和平與穩定的負責任。韓聯社報導，韓國外長康京和回應，朝中溝通有利於實現韓半島無核化與和平機制。

四川省宜賓市長寧縣17日22時55分發生6.0級地震，並發生2.0級及以上餘震83次，造成13人死亡，200人受傷，造成部分房屋、道路、電力、通訊等設施受損，多趟列車晚分或停運。當地應急管理部已啟動應急響應，交通、通訊、醫療等相關部門也已緊急趕赴災區展開相關工作。

@工商時報

大阪「習川會」確定舉行。美國總統川普18日晚間推文指出，他與中國國家主席習近平通過電話，確定兩人將在G20大阪峰會期間舉行會談，雙方團隊將也在「習川會」前展開對話。

美國對大陸3,250億美元商品召開加徵關稅公聽會，台股觀望氣氛濃厚，18日成交值急凍至809億元，根據統計1,700餘檔上市櫃公司中，818檔成交量低於100張，占台股掛牌家數比重47.89％，其中36檔個股成交「掛蛋」。法人擔憂，台股強者恆強、弱者恆弱效應下，半數掛牌公司快成為「不動產」。

美國財政部最新公布的國際資本流動報告（TIC）報告顯示，2019月4月份，中國再減持美國國債75億美元，不僅是連續第二個月減持，其持有規模更降至近兩年新低。由於市場有一說認為中國可藉由拋持美債作為反制美國的利器，也讓中國連兩月的減持動向格外引發關注。

安永（EY）執業會計師林宜賢18日指出，台企、台商應重視長遠的供應鏈利益，未來三大主要市場仍為美國、中國大陸與歐洲，因此台資企業設廠應該是在大陸而非東南亞。

(中時電子報)