美代防長夏納翰涉家暴決定去職

因為不時重砲痛批F-35隱形戰機，而廣泛引起關注的美國代防長夏納翰（Patrick Shanahan）以要多陪陪家人為由，決定退出真除程序。

據《商業內幕》（Business Insider）網與CNN新聞網報導，美國總統川普周二宣佈了夏納翰將去職，並將由陸軍部長艾斯培（Mark Esper）接任。而56歲的夏納翰決定去職前，已有消息傳出，他缺乏領導能力，還有他在前一次婚姻中涉及家暴。

在美國與伊朗緊張持續升高之際，這又增添了不確定性，美國已創下連續5個月沒有正式防長的新紀錄。

川普5月初宣佈，要提名將夏納翰扶正，但聯邦調查局（FBI）的背景調查較一般花的時間長，以致拖延了確認真除程序。

據《政治》（POLITICO）新聞網報導，有人批評他缺乏領導力，讓五角大廈像艘不知去向的無舵船。而《今日美國報》則報導，他與前妻有家暴爭議，這可能都使提名程序複雜化。夏納翰在聲明中辯稱，他從未對前妻動手，並說在提名程序中，很遺憾地被挖出痛苦而極為私人的家庭往事，並以斷章取義的方式造成誤導。

不過，除了夏納翰和前妻都聲稱，遭對方毆打外，2011年也傳出他的17歲的兒子威廉拿球棒猛打母親頭部，以致她倒在血泊中，不省人事送醫。然而，當時夏納翰說，他兒子是為了自衛才動手。

儘管夏納翰當年為了保護兒子，為訴訟而寫了備忘錄，但事後卻後悔不已，坦承做錯了，更看不下去自己當年所寫的話。他告訴《華盛頓郵報》（The Washington Post），他根本不認為威廉攻擊母親是自衛，或有正當理由。此外，他也從不認為，暴力是適當的，而拿球棒攻擊人，當然更沒有任何正當理由。

他在離職聲明中說，防長的真除程序應該把重點放在確保國家安全，擁有備戰能力，以因應威脅，還有確保美軍未來的發展上。不過，夏納翰指出，在這程序中，卻挖出他紛亂的家庭往事。他認為，如果這程序繼續下去，將迫使3個孩子重新面對痛苦難忘的家庭篇章，重新打開他們多年來致力設法療癒的傷口。

夏納翰說，他很高興有機會擔任國防部長，但不能以放棄成為好父親為代價。

(中時電子報)